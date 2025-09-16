La crema de lujo nocturna para pieles maduras con ácido hialurónico que se vende en Walmart EEUU a 119 dólares
Con ácido hialurónico, retinol y vitamina C, esta crema prémium hidrata, reafirma y aporta luminosidad.
Esta crema de lujo para pieles maduras está llamando la atención de quienes buscan cuidados faciales prémium para antes de dormir. Disponible en Walmart EEUU a 119 dólares, este producto para el cuidado facial combina ácido hialurónico, retinol y vitamina C para hidratar, reafirmar y aportar luminosidad a la piel.
¿Por qué esta crema de lujo es ideal para pieles maduras?
Según Walmart, esta crema prémium nocturna de Kate Somerville ayuda a disminuir arrugas, unificar el tono y dar firmeza, mientras ilumina el rostro. Además, asegura una mejora visiblemente la piel desde la primera aplicación.
Cuenta con una calificación cercana a 5 estrellas en la web de Walmart EEUU.
“Repleta de retinol y vitamina C, Kate Somerville + Retinol Vitamina C es una crema hidratante rica en humedad que mejora visiblemente la textura de la piel, el tono y el aspecto de las líneas finas y las arrugas, mientras ilumina para lograr una piel más joven”.
Entre sus ingredientes activos destacan:
-
Retinol, para mayor firmeza y reducción de arrugas.
-
Vitamina C (ácido ascórbico), que ilumina y empareja el tono de la piel.
-
Extracto de grosella espinosa silvestre, con propiedades antioxidantes.
-
Ácido hialurónico, ácidos grasos vegetales y extractos botánicos, que aportan hidratación profunda.
Cómo aplicar esta crema nocturna prémium de Kate Somerville
Se recomienda aplicar una capa ligera de esta crema de lujo sobre rostro y cuello por la noche. En caso de sensibilidad, conviene espaciar las aplicaciones y siempre acompañar con protector solar durante el día.
Además, el producto está certificado por PETA como libre de crueldad animal, lo que refuerza su enfoque prémium y responsable.