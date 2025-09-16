Alerta: Trump toma el control policial en Memphis y anuncia qué otra importante ciudad de Estados Unidos es la siguiente

Donald Trump informó desde la Casa Blanca que creará la “Memphis Safe Task Force”, una nueva fuerza que buscará replicar el modelo aplicado en Washington, D.C.. La Guardia Nacional y varias agencias federales se desplegarán en Memphis para enfrentar la criminalidad en la ciudad. Trump afirmó que el esfuerzo formará parte de una ofensiva nacional para reducir la violencia en las grandes urbes. Además, el presidente de Estados Unidos dijo que la ciudad que sigue es Chicago.

Cómo funciona la “Memphis Safe Task Force” que anunció Trump

El memorando presidencial establece el envío de la Guardia Nacional y la participación de agencias federales como el FBI, ATF, DEA, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. El objetivo consiste en coordinar recursos federales y estatales para operaciones de seguridad en zonas con altos índices de criminalidad.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, autorizó más de 100 efectivos de la Patrulla de Carreteras para apoyar la misión inicial en el condado de Shelby. El documento señala además que, si es necesario, Arkansas y Mississippi pueden aportar recursos adicionales. El memorando no detalla cuántas tropas llegarán ni la fecha exacta del despliegue.

Reacciones locales y de la oposición

El anuncio generó rechazo en autoridades locales y líderes comunitarios. El alcalde de Memphis, Paul Young, expresó su descontento por la llegada de la Guardia Nacional y dijo que para él habría que priorizar inversiones en programas preventivos y en la comunidad antes que un despliegue militar.



El representante estatal Justin J. Pearson calificó la medida como una “militarización” de la ciudad y pidió soluciones que ataquen la pobreza y las causas estructurales de la violencia, no una presencia ampliada de fuerzas armadas.

Por su parte, organizaciones locales advirtieron sobre riesgos a las libertades civiles y la estigmatización de barrios vulnerables.