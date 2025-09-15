Un inmigrante mexicano murió durante un tiroteo con agentes de ICE en una parada de tráfico en Chicago Europa Press

Un inmigrante mexicano murió el viernes pasado en un enfrentamiento con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un suburbio de Chicago. Según confirmaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el hecho ocurrió durante una parada de tráfico en Franklin Park y dejó también a un oficial gravemente herido.

Cómo ocurrió el tiroteo en Chicago que dejó un muerto y un oficial de ICE herido

De acuerdo con el DHS, el hombre fue identificado como Silverio Villegas-Gonzalez, de 38 años y originario de Michoacán, México. Durante el procedimiento, el inmigrante habría intentado escapar conduciendo su vehículo contra los agentes, golpeando a uno de ellos y arrastrándolo varios metros. Fue entonces cuando un oficial disparó su arma de fuego, lo que causó la muerte del conductor.

El agente lesionado fue trasladado a un hospital cercano en condición estable. En un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Seguridad Nacional, señaló que el oficial “siguió su entrenamiento, usó la fuerza apropiada y aplicó la ley para proteger al público y a los agentes del orden”.

El hecho fue captado en parte por testigos y rápidamente se difundió en redes sociales.

Reacciones oficiales y políticas tras el incidente

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, expresó preocupación y exigió transparencia en la investigación. Por su parte, la representante estatal Norma Hernández acusó al Gobierno de Donald Trump de estar “declarando la guerra” a las comunidades inmigrantes. “Esto significa matar a personas inocentes, destruir familias y separarlas. No lo vamos a permitir”, dijo en una conferencia de prensa.

El Consulado General de México en Chicago confirmó la identidad del fallecido y aseguró que brindará asistencia a la familia de Villegas-Gonzalez, y solicitará información oficial a ICE para esclarecer las circunstancias del operativo.

El FBI señaló en un comunicado que, si bien no hay una amenaza para la seguridad pública, colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Un contexto de operativos migratorios en Chicago

El incidente ocurrió en medio de la llamada “Operación Midway Blitz”, anunciada por el DHS esta misma semana, cuyo objetivo es la detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales en Illinois. Según las autoridades, ya se realizaron arrestos de personas condenadas por delitos como asalto y manejar bajo la influencia del alcohol.

Sin embargo, líderes comunitarios y activistas consideran que la estrategia genera un clima de miedo en los barrios de Chicago.