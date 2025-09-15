Una inmigrante latina revela que lleva más de un mes sin salir de casa por temor a ICE: “Una entra en depresión”

El miedo a ser detenida por agentes de inmigración ha llevado a una mujer latina en la ciudad de Chicago a permanecer encerrada en su hogar durante más de un mes, dependiendo totalmente de la labor de sus hijos y lo que estos pueden hacer para que ella se mantenga a salvo.

El testimonio de una vida en encierro

En entrevista con Univision, la mujer, quien prefirió no dar su nombre, relató que lleva más de un mes sin salir de casa por temor a encontrarse con agentes de inmigración.

En su declaración, la madre de familia mencionó que el aislamiento ha transformado su día a día y la ha obligado a depender de sus hijos para realizar actividades básicas. “Una entra en depresión”, confesó, explicando cómo la ansiedad se ha convertido en parte de su rutina.

El miedo la llevó a organizar una nueva dinámica familiar en la que sus hijos mayores se encargan de hacer las compras, llevar al hermano menor a la escuela y recogerlo al salir. La madre, mientras tanto, permanece en casa sin exponerse a la calle. “Van a comprarme los mandados, me llevan a mi hijo más chico a la escuela y esperan a que salgan para que lo vuelvan a recoger para que yo no salga”, afirmó.

Entre la depresión y la esperanza

El encierro prolongado no solo afecta su salud emocional, sino que también altera la vida de toda la familia. La mujer explicó que la dependencia de sus hijos ha creado una carga adicional en ellos, quienes deben asumir responsabilidades de adultos mientras intentan mantener una rutina escolar y social.

Pese a las dificultades, la madre afirma que esta es la única manera que encontró para sentirse a salvo. En la misma entrevista, se le preguntó cuánto tiempo planea mantenerse así, a lo que ella respondió que todo lo que sea necesario mientras cuente con los recursos necesarios para seguir subsistiendo.

Migración y tensiones en Chicago e Illinois

El caso se da en un contexto de tensiones migratorias que también se viven con fuerza en Illinois, particularmente en Chicago. La ciudad ha sido un punto central en la conversación nacional después de que el presidente Donald Trump insistiera en que era necesario desplegar fuerzas federales en sus calles para controlar el crimen.

Estas declaraciones fueron criticadas por autoridades locales y grupos defensores de derechos humanos, que señalaron el riesgo de criminalizar aún más a las comunidades inmigrantes.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respondió con firmeza asegurando que la ciudad mantendría su compromiso como ciudad santuario y que no se prestaría a políticas que pusieran en peligro a sus residentes indocumentados, además de confirmar que la policía local no colaboraría con agentes federales de migración.