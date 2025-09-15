ICE pide deportar a un cubano acusado de decapitar a un hombre con un machete en un motel de Dallas: "Es un criminal depravado"

ICE pide deportar a un cubano acusado de decapitar a un hombre con un machete en un motel de Dallas Cárcel del condado de Dallas

Yordanis Cobos-Martinez, detenido en Dallas tras el brutal ataque, enfrenta ahora una orden de detención para su arresto y eventual deportación de Estados Unidos.

Un ciudadano cubano identificado como Yordanis Cobos-Martinez fue acusado por la policía de matar y decapitar con un machete a Chandra Nagamallaiah en el interior de un motel en el área de Dallas. ICE anunció que presentó una orden para su arresto federal y solicitó su expulsión de Estados Unidos mientras las autoridades locales investigan el suceso.

Cómo ocurrió el ataque con machete en el motel en Dallas

Según el informe incluido en el expediente, el incidente comenzó mientras Cobos-Martinez limpiaba una habitación junto a un testigo. El testigo dijo a la policía que la víctima lo utilizó a él para traducirle una petición —que no usara una lavadora rota— en lugar de hablarle directamente a Cobos-Martinez, lo que desencadenó una discusión.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el sospechoso salió de la habitación, regresó con un machete y atacó a Nagamallaiah. El ataque continuó fuera de la habitación, frente a la esposa y el hijo de la víctima, quienes intentaron intervenir. El informe asegura que tras la agresión, Cobos-Martinez colocó la cabeza de la víctima en un contenedor de basura.

La policía mantiene al sospechoso detenido sin derecho a fianza bajo cargos que incluyen asesinato capital con amenaza terrorista.

ICE quiere deportar al inmigrante cubano de Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un comunicado en el que calificó a Cobos-Martinez como “un criminal depravado e indocumentado de Cuba” y anunció que había solicitado una detención para arrestarlo y deportarlo. La agencia también afirmó que el sospechoso tenía antecedentes que incluían delitos como abuso sexual infantil, robo de vehículo y secuestro.

ICE agregó que Cobos-Martinez había estado bajo su custodia en el Bluebonnet Detention Center en Dallas, pero que fue liberado el 13 de enero bajo una orden de supervisión porque Cuba se negó a aceptarlo debido a su historial criminal.

La palabra de Donald Trump sobre el caso

El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales y aseguró que el hombre había sido “arrestado anteriormente” y que sería procesado con “todo el rigor de la ley”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, afirmó que este tipo de hechos justifican medidas más duras para expulsar a “criminales indocumentados” y proteger a la comunidad.