El eficaz aire acondicionado con control de voz que Walmart está rematando en EEUU por menos de 200 dólares por fin de temporada
Este aparato puede vincularse con asistentes de voz como Alexa y Google.
Refrescar una habitación sin comprometer el presupuesto es posible gracias a Walmart y su promoción de fin de temporada en el TCL 6,000 BTU Smart Window AC. Este modelo de ventana combina un diseño compacto con funciones inteligentes, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan comodidad, eficiencia energética y conectividad avanzada en el hogar por solo 180 dólares.
Aire acondicionado inteligente con control de voz
El TCL Smart Window AC se distingue por su compatibilidad con Alexa y Google Assistant, lo que permite ajustar la temperatura o encender y apagar el equipo mediante simples comandos de voz. Además, puede controlarse desde la aplicación TCL Home, brindando la posibilidad de manejarlo a distancia desde el celular y programar rutinas de enfriamiento personalizadas.
Con una capacidad de 6,000 BTU, está diseñado para enfriar habitaciones de hasta 250 pies cuadrados, como recámaras, oficinas o salas pequeñas. Su eficiencia energética ayuda a mantener un consumo bajo, lo que lo convierte en una opción rentable y sostenible durante la temporada de calor.
El diseño incluye un panel de control digital fácil de usar, temporizador programable y un modo de suspensión que ajusta automáticamente la temperatura para ofrecer un descanso más confortable. Todo esto se complementa con un sistema de ventilación silencioso, pensado para no interrumpir actividades cotidianas ni el sueño.
Características destacadas del TCL 6,000 BTU Smart Window AC
-
Control por voz con Alexa y Google Assistant.
-
Manejo remoto desde la aplicación TCL Home.
-
Potencia de 6,000 BTU, ideal para habitaciones de hasta 250 ft².
-
Temporizador de 24 horas y modo de suspensión automático.
-
Diseño silencioso y de bajo consumo energético.
Quienes han probado este modelo resaltan su facilidad de instalación en ventanas estándar, el buen desempeño en climas cálidos y la comodidad de poder manejarlo con comandos de voz o desde el teléfono móvil. También destacan que, pese a su tamaño compacto, mantiene una temperatura estable en pocos minutos y sin ruidos excesivos.
Por solo 180 dólares, el TCL 6,000 BTU Smart Window AC se presenta como una opción atractiva para quienes buscan un aire acondicionado eficaz, moderno y fácil de usar. Con la oferta de fin de temporada en Walmart, representa una inversión accesible para disfrutar de frescura y confort en el hogar sin pagar de más.