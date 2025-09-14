El pequeño pueblo de Florida que renombró una de sus calles en honor a Donald Trump: “Hay controversia política en las calles”

Esta acción se ha repetido en otros pueblos de Florida como Hialeah y Palm Beach. Europa Press.

En Lauderdale-by-the-Sea, un pequeño y turístico pueblo costero de Florida, ubicado en el condado de Broward, el nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en tema de conversación por un aspecto totalmente ajeno a sus acciones: el renombramiento de una calle en su honor.

La propuesta que divide al pueblo

De acuerdo con medios como CNN, la iniciativa tiene como principal objetivo renombrar la intersección de Seagrape Drive con Commercial Boulevard, al instalar un letrero dual que diga “Seagrape Drive / President Donald J. Trump Drive”. El resto de las señales de la calle seguirían mostrando únicamente su nombre original.

Con ello, el cambio sería más simbólico que administrativo, pero suficiente para marcar la huella del actual mandatario en el mapa de este pueblo de apenas 6,000 habitantes.

La medida ha generado opiniones encontradas: mientras algunos residentes lo ven como un homenaje legítimo, otros lo consideran innecesario y divisivo. “Es una locura”, dijo Camille Frison, vecina del área a CBS News, mientras que Chris Spellman argumentó que ya existen muchas calles con nombres políticos en Estados Unidos y que no debería haber problema.

Aunado a lo anterior, decenas de vecinos acudieron para mostrar su descontento, advirtiendo que un gesto de este tipo puede poner en riesgo la economía turística del pueblo. “Esto puede hacer que visitantes que normalmente gastarían su tiempo y dinero aquí decidan ir a otro sitio, y además muchos residentes podrían sentirse marginados”, explicó Patrick Ferguson a CNN.

Otros temen que el cambio altere la imagen del lugar. Para Linda Thompson, la medida choca con la esencia familiar que caracteriza al destino: “Cuando la gente planea sus vacaciones, lo último que busca es encontrarse con disputas políticas en plena calle”.

Pese a lo anterior, el alcalde Edmund Malkoon defendió dicha medida al resaltar que este “gesto” conmemora algunos aportes clave del presidente a la vida pública de Estados Unidos, como la aprobación en el Congreso de una ley que amplió recortes fiscales, hasta las sanciones impuestas a gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Un caso que se repite cada vez más en Florida

El caso ha despertado mayor interés porque no es el primero en Florida. En Palm Beach, el condado dio luz verde en julio a la creación del President Donald J. Trump Boulevard, carretera que conduce hacia Mar-a-Lago, la residencia del exmandatario.

Unos meses antes, en Hialeah, se había inaugurado la President Donald J. Trump Avenue, en un evento que reunió a funcionarios locales y simpatizantes. Estos precedentes han convertido a Florida en el estado que más ha recurrido a este tipo de gestos simbólicos, ligando directamente la identidad urbana con la figura política de Trump.