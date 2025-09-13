El vibrante restaurante de comida peruana en Miami que sirve el mejor ceviche de todo EEUU

Este platillo es uno de los más apreciados de la gastronomía peruana.

En pleno corazón de Miami se encuentra Maty’s, un restaurante que ha logrado consolidarse como un referente de la gastronomía peruana en Estados Unidos. Su fama se debe a un platillo emblemático que ha conquistado a críticos y comensales por igual: el ceviche. Gracias a la frescura de sus ingredientes y a la propuesta innovadora de su chef, Maty’s se ha ganado el reconocimiento de servir el mejor ceviche del país.

El templo del ceviche en Miami

La propuesta de Maty’s combina tradición y modernidad. El ceviche, elaborado con pesca fresca del día, jugo de lima recién exprimido, ají peruano y hierbas aromáticas, es el centro de atención en un menú que celebra los sabores del Perú. Lo que distingue al restaurante es su capacidad de mantener la esencia de la receta clásica mientras incorpora técnicas contemporáneas que realzan la experiencia gastronómica.

El ambiente vibrante de Maty’s, con un diseño acogedor y lleno de detalles que evocan la cultura peruana, complementa la experiencia culinaria. Tanto locales como turistas lo consideran una parada obligatoria en la escena gastronómica de Miami, lo que lo ha posicionado entre los restaurantes más recomendados de la ciudad.

Una historia de raíces y pasión

Maty’s fue fundado por la chef Valerie Chang, quien creció rodeada de la tradición culinaria peruana. Inspirada por las recetas familiares y por la cocina criolla, decidió abrir este espacio en honor a su abuela, de quien tomó el nombre del restaurante. Su visión ha sido clara desde el inicio: compartir la riqueza de la cultura peruana a través de platos auténticos y memorables.

El éxito no tardó en llegar. Desde su apertura, Maty’s ha aparecido en reseñas de medios gastronómicos y ha sido reconocido por su aporte a la diversidad culinaria de Miami. Su compromiso con la calidad y la autenticidad lo han convertido en un lugar donde la comida cuenta historias y conecta culturas.

En 2024, Valerie Chang recibió el prestigioso premio James Beard Award en la categoría Best Chef: South, convirtiéndose en la única chef de Florida en obtenerlo ese año. Este reconocimiento no solo consolidó su talento en la escena culinaria nacional, sino que también resaltó el papel de Maty’s como un espacio que celebra la herencia peruana con innovación y autenticidad.

Qué otras delicias probar en Maty’s

Ceviche clásico peruano, preparado al momento con pescado fresco y ají amarillo.

Arroz con mariscos, un plato abundante y lleno de sabor que recuerda las costas del Perú.

Lomo saltado, la fusión criolla que combina tradición andina y técnicas orientales.

Causa limeña, un ícono de la cocina peruana que en Maty’s se presenta con un toque moderno.

Maty’s es mucho más que un restaurante: es un homenaje a la herencia culinaria peruana en pleno Miami. Su éxito demuestra cómo la autenticidad, la pasión y la innovación pueden convertir a un lugar en destino imperdible para quienes buscan una experiencia gastronómica inolvidable.