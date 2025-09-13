Un veterano del ejército que luchó en Irak fue detenido por el ICE por error: "Soy ciudadano estadounidense. Solo intento ir al trabajo"

Un veterano del ejército de Estados Unidos acabó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante tres días, tras ser arrestado por error, en una redada de California, mientras, intentaba llegar a su trabajo. Pese a identificarse como ciudadano estadounidense, las autoridades no le permitieron probar su identidad, lo que derivó en una experiencia traumática.

Detención del veterano: así fue el error del ICE, según el propio afectado

Según un reporte de The Atlantic, el episodio tuvo lugar en California mientras George Retes, un veterano del ejército de Estados Unidos que sirvió en Irak, de 25 años, iba a su trabajo como guardia de seguridad.

Sin embargo, al llegar, se topó con un operativo del ICE. “Soy ciudadano estadounidense. Solo intento ir al trabajo”, relató Retes.

Pero sus palabras no fueron escuchadas y los agentes lo sometieron con fuerza, pese a que su identificación estaba en su coche. “Un agente se arrodilló sobre mi espalda; otro se arrodilló sobre mi cuello. Otros se quedaron mirando, como si yo estuviera resistiéndome o algo así, pero no era así. Yo intentaba cumplir”, contó.

Sin dejarle realizar una llamada, ver a un abogado ni comparecer ante un juez, Retes permaneció en una celda durante tres días, sin siquiera poder asearse del gas pimienta y las cargas con las que fue reducido.

Durante los tres días que estuvo bajo custodia, Retes confesó a The Atlantic que sintió un miedo profundo. “Lo único que sabía era que me habían llevado. Nadie me dijo por qué estaba ahí. Pensé que nadie lo sabía, que literalmente iba a desaparecer ahí dentro y que jamás volvería a ver a mis hijos”. El joven veterano relató además que en ese tiempo se perdió el cumpleaños de su hija.

George Retes, veterano del ejército atrapado en una redada en California. Fotografía de Carlos Jaramillo para The Atlantic

En paralelo, The Atlantic recordó que, según un informe de la Government Accountability Office, entre 2015 y 2020 el ICE llegó a arrestar a 674 “potenciales” ciudadanos estadounidenses, de los cuales 121 fueron detenidos y 70 deportados por error.

El veterano quiere que el ICE se haga cargo de su error

La abogada de Retes afirmó que buscan ampararse en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios para exigir al gobierno que asuma responsabilidades por lo ocurrido. Según The Atlantic, el ICE ya reconoció la recepción de la queja formal, aunque no emitió respuesta.

A Retes lo trasladaron en condiciones que describe como “terribles” y sin explicaciones concretas. Para él, la forma en que opera el ICE en Estados Unidos pone en riesgo derechos básicos, sobre todo de quienes, como él, cumplieron con el país como parte del ejército.

En ese mismo operativo, Retes fue uno de más de 360 detenidos en la redada de California, un grupo que incluía “trabajadores, familiares de empleados, manifestantes y transeúntes”, según informó el Los Angeles Times y recogió The Atlantic.