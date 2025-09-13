Tiembla Donald Trump: Estados Unidos está perdiendo contra los misiles hipersónicos de Rusia y China

El Dongfeng-61 (Misil DF-61) es uno de los proyectos más avanzados de China, ya que está diseñado para transportar varias ojivas en su cono frontal. Reuters

La carrera armamentística muestra una ventaja evidente de Rusia y China sobre Estados Unidos en el desarrollo de misiles hipersónicos. Esta situación genera preocupación en la administración de Donald Trump, que busca reducir la brecha frente a Xi Jinping y Vladímir Putin.

Estados Unidos se queda atrás frente a Rusia y China en misiles hipersónicos

La diferencia tecnológica es notoria entre los tres países. Mientras Washington destina recursos a la lucha contra el terrorismo, China y Rusia consolidan programas capaces de superar las defensas tradicionales.

En palabras de Tom Karako, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, “mientras estábamos ocupados con el contraterrorismo, China trabajó en serio en esto. Han tenido una ventaja, pero nos estamos poniendo al día”.

Según un análisis publicado por Sam Skove en Foreign Policy, China ya mostró misiles como el YJ-19 durante un desfile en Pekín, diseñados para hundir portaaviones estadounidenses que valen 13 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, desplegó el DF-ZF, un vehículo planeador hipersónico en servicio desde 2020.

Rusia, por su parte, afirma tener operativos los sistemas Avangard, Zircon y Kinzhal, todos diseñados para evadir las defensas enemigas gracias a su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, varios de estos misiles fueron derribados en Ucrania.

Uno de los proyectos chinos de vehículos planeadores hipersónicos. Su configuración fue revelada por primera vez en un informe militar de CCTV-7 Wikimedia Commons

El Pentágono intenta reaccionar en la carrera armamentística

Washington prepara el misil Dark Eagle para finales de este año, mientras que el ARRW quedaría listo en 2026 y el HACM en 2027. Pese a los retrasos, expertos citados por Foreign Policy sostienen que el panorama no es totalmente negativo para Estados Unidos. Actualmente, la administración Trump conserva ventajas con sus once portaaviones y su flota de aviones furtivos, que superan a las capacidades chinas.

Aun así, Skove advierte que “el balance militar ya se modificó de manera irreversible”. El gobierno de Donald Trump promete invertir más en estos programas, aunque todavía falta ver resultados concretos frente a Xi Jinping y Vladímir Putin.