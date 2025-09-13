Un hombre de Pennsylvania con un cocodrilo como animal de apoyo emocional va a Walmart y le prohíben la entrada NBC Universal

Wesley Silva, un residente de Pennsylvania, convive desde hace cuatro años con Jinseioshi, un cocodrilo que le regalaron como apoyo emocional y que se convirtió en parte de su vida diaria. Aunque en la mayoría de los lugares suele recibir una cálida bienvenida, su experiencia en un Walmart de West Brownsville fue distinta.

Un cocodrilo como apoyo emocional no pudo entrar a Walmart en Pennsylvania

Silva contó a NBC que Jinseioshi llegó a su vida cuando un vecino, que no podía seguir cuidándolo, se lo ofreció. Desde entonces, el animal está registrado como apoyo emocional y lo acompaña en restaurantes y salidas cotidianas.

Lejos de generar temor, asegura que la reacción de la gente casi siempre es positiva. Incluso suele vestirlo con suéteres para hacerlo más accesible y simpático al público. “No pensé que alguna vez tendría un cocodrilo, pero ha sido increíble”, dijo sobre su relación con el reptil.

En estos años, Silva había percibido curiosidad y aceptación hacia Jinseioshi. Sin embargo, la situación cambió cuando lo llevó a Walmart.

La palabra de Walmart Estados Unidos sobre el caso

Algunos compradores se sorprendieron al ver al cocodrilo dentro del local y alertaron al medio local WPXI. Poco después, Walmart emitió un comunicado aclarando su postura.

“La seguridad de nuestros clientes y asociados es nuestra prioridad. Damos la bienvenida a los animales de servicio en nuestras tiendas, pero es inaceptable exponer al público a un posible peligro. Por lo tanto, no se permiten cocodrilos en nuestras instalaciones”, señaló la empresa.

Silva dijo no estar de acuerdo con la decisión, aunque aseguró que seguirá sacando a su mascota a distintos lugares. “Voy a seguir el flujo de las cosas”, expresó resignado.