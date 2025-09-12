El perfume de lujo para mujeres que Walmart vende en Estados Unidos por 85 dólares

El perfume Versace Bright Crystal Absolu Eau de Parfum, disponible en Walmart Estados Unidos por 85 dólares, se convirtió en una de las fragancias de lujo más buscadas. Con una mezcla de notas frutales, florales y un toque de ámbar y almizcle, esta presentación de 3.0 oz promete sofisticación y frescura para cualquier ocasión.

Walmart vende el perfume de lujo de Versace en Estados Unidos

Versace Bright Crystal Absolu se abre con un inicio de yuzu, granada y acorde helado, que otorgan frescura inmediata. Su corazón floral está compuesto por peonía, magnolia, flor de loto y frambuesa, aportando delicadeza y feminidad. Finalmente, las notas de ámbar, acajou y almizcle cierran con un toque cálido y sensual.

Precio: 85 dólares online en Walmart

Tamaño: 3.0 oz (spray)

Presenta envío gratuito y devoluciones sin costo en 90 días

Opiniones de las compradoras

En la página de Walmart, las valoraciones resaltan que se trata de un perfume perfecto para regalo y uso diario. Una clienta comentó que su esposo lo eligió como obsequio y fue un acierto total, mientras que otras usuarias celebran el balance entre intensidad y suavidad del aroma.

Este perfume es recomendado para mujeres que buscan una fragancia de alta gama que combine frescura, sensualidad y larga duración, ideal tanto para el día como para la noche.