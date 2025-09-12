La nueva joya arquitectónica de Miami que desafía las leyes de la física: se inauguraría en 2029

El panorama urbano y arquitectónico de la ciudad de Miami está cerca de sufrir una gran transformación gracias a The Fountain, el puente emblema del proyecto I-395/SR 836/I-95. Con seis arcos “en forma de fuente” y un trazado que sobrevuela Biscayne Boulevard y NE 2nd Avenue, esta obra combina ingeniería de alta complejidad, diseño artístico y un plan de movilidad que reconfigura accesos clave hacia el Downtown, el Puerto de Miami y Miami Beach.

Dónde está y qué abarca el proyecto

De acuerdo con un comunicado, el I-395/SR 836/I-95 cubrirá desde el Midtown Interchange hasta el MacArthur Causeway, con trabajos concurrentes en tres corredores: reconstrucción de 1.4 millas de la I-395, modernización de la SR 836 (incluida su doble plataforma o “double-decking”) y renovación del pavimento en la I-95.

La meta es separar flujos locales y de paso, añadir carriles y reducir entrelazamientos para mejorar seguridad y operación.

Sin embargo, la “joya de la corona” será el puente firma, The Fountain, el cual se extenderá 1,025 pies sobre NE 2nd Avenue y Biscayne Boulevard, con seis arcos que buscan convertirse en un símbolo de ciudad. El proyecto es una alianza del FDOT con la Greater Miami Expressway Agency (GMX) y lo ejecuta el consorcio Archer Western de Moya JV.

Cómo se construye “The Fountain”

De acuerdo con el mismo comunicado, la calzada se sostiene sobre dobles vigas cajón coladas en sitio (cast-in-place box girders) suspendidas de cada arco mediante cables tensores: el arco mayor alcanza 325 pies de altura y 650 pies de ancho.

El diseño arquitectónico corre a cargo de Donald MacDonald Architects y fue validado por un comité estético local. La inspiración, según el propio MacDonald, combina la Fuente Mágica de Montjuïc y referentes gráficos de la antigua Pan Am, con iluminación LED que recorrerá arcos y cables una vez en operación.

Un proyecto que promete transformar Miami

Según diversos medios, la obra, que inició en abril de 2019, se entregará para finales de 2029 con un presupuesto de 866 millones de dólares, cifras que reflejan ajustes por pandemia, clima, cambios de diseño y logística.

Bajo el viaducto, la ciudad proyecta un parque urbano llamado The Underdeck, el cual consiste en un corredor verde de 33 acres para reconectar Overtown, Downtown, Omni y Edgewater.

ENR detalla que Miami obtuvo un subsidio federal de 60.3 millones de dólares para el parque, aunque ese financiamiento fue revocado en agosto de 2025, dejando la iniciativa en incertidumbre financiera mientras se buscan fuentes locales y del condado.