El tónico lechoso que hidrata la piel "de inmediato" y se vende en Walmart EEUU a solo 15 dólares

La rutina de cuidado facial en Estados Unidos suma un nuevo favorito, y es este tónico lechoso que promete hidratar la piel de inmediato. El producto ya figura como una de las compras más destacadas en Walmart, y en las últimas horas lo han comprado más de 100 personas. Su precio online es de menos de 15 dólares, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del mundo del skincare para distintos presupuestos.

¿Qué tiene de especial este tónico lechoso que se vende en Walmart?

El tónico lechoso hidratante Bubble Skincare Cosmic Seda ha logrado gran aceptación en EEUU, con una calificación de 4.9 estrellas. Según datos de Walmart, “97% de los participantes experimentaron un aumento en la hidratación de inmediato” y el “82% vio una mejora en la textura de la piel después de 4 semanas de uso”.

Este tónico lechoso tiene una fórmula clínicamente probada que ayuda a mantener la barrera natural de la piel con el tiempo. Además, es vegano, libre de crueldad y adecuado para todo tipo de pieles.

Captura de pantalla de Walmart. Walmart

Beneficios y componentes del tónico lechoso por 15 dólares

Dentro de sus ingredientes destacan los ácidos grasos esenciales, ácido oleico y ácido linoleico, que contribuyen a regular la barrera cutánea. También incorpora árnica y alantoína, ideales para calmar la piel, además de ceramidas de origen vegetal que refuerzan la estructura natural de la dermis.

Además:

Complejo de ácido hialurónico 4D que aporta hidratación en distintos niveles.

que aporta hidratación en distintos niveles. Agua de savia de arce , con efecto protector e hidratante.

Textura ligera que se adapta bien debajo del maquillaje.

No comedogénico

Apto para aplicaciones frecuentes

Con un envase de 100 ml y un costo de 14.97 dólares, este tónico lechoso es ideal para quienes buscan una hidratación inmediata de la piel, sin gastar demasiado. Dentro de la web de Walmart está como una “selección popular”, gracias a todas las unidades vendidas en las últimas horas.