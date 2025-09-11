Duro golpe para inmigrantes en California: ICE abre las puertas del centro de detención más grande del estado

Las políticas pro migratorias y de protección a extranjeros, no evitaron que el estado de California abriera las puertas a uno de los centros de detención más grandes del país a través de California City. Su puesta en marcha no solo aumenta la capacidad de retención de personas indocumentadas, sino que también simboliza un duro golpe para miles de inmigrantes que enfrentan procesos legales en un contexto cada vez más restrictivo.

El nuevo centro de detención en California City

De acuerdo con San Francisco Chronicle, el nuevo Centro de Procesamiento de Inmigración se ubica en California City, dentro del condado de Kern, y ocupa lo que antes fue una prisión estatal.

La instalación tiene capacidad para albergar a 2,560 personas, lo que lo convierte en el centro de detención migratoria más grande de todo California.

Según el mismo medio, la operación del centro está en manos de CoreCivic, una de las principales compañías privadas de prisiones en Estados Unidos. El contrato con el gobierno federal permite que ICE gestione allí a detenidos en espera de resolución de sus casos, lo que ha generado preocupación entre activistas y organizaciones proinmigrantes que ven en esta medida un incremento de la maquinaria de deportaciones.

“Hemos comenzado a recibir detenidos del ICE en nuestro Centro de Procesamiento de Inmigración de California City (CCCF) en respuesta a una necesidad inmediata del gobierno federal de vivienda y atención segura, humana y apropiada para estas personas”, reveló el director senior de asuntos públicos del operador de prisiones privadas, CoreCivic, Ryan Gustin.

Además de su tamaño, la reapertura de este complejo marca un giro en la estrategia del gobierno federal, ya que expande la capacidad de detención en un estado donde, en los últimos años, se habían impuesto restricciones legales a la colaboración entre autoridades estatales y ICE.

Situación migratoria en California: restricciones judiciales y su reversión

Previo a la apertura de California City, el Estado Dorado había sufrido un duro revés en temas migratorios luego de que, en julio pasado, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitiera una orden que impedía a ICE realizar arrestos indiscriminados en Los Ángeles basados únicamente en datos como raza, idioma, ocupación o ubicación, calificando estas prácticas como violaciones constitucionales.

Esta restricción cubría incluso hasta siete condados del centro de California, incluyendo Los Ángeles, y abarcaba medidas para asegurar el acceso a asesoría legal en centros de detención.

Sin embargo, recientemente la situación cambió radicalmente tras la nueva decisión de la Corte Suprema de EEUU, la cual levantó dicha restricción, permitiendo que ICE retome sus operativos de detención móvil (“roving patrols”) en Los Ángeles.

Esta decisión devolvió a los agentes federales la autoridad para practicar detenciones amplias en zonas con alta concentración migrante, lo que ha generado críticas de expertos en derechos civiles al advertir que se legaliza la discriminación basada en raza u origen étnico.