La popular playa de Florida que podría prohibir nadar en sus aguas después de la muerte de un joven de 20 años

Un joven de 20 años murió ahogado durante el fin de semana largo en la playa Bean Point, en Anna Maria Island, Florida, lo que llevó a las autoridades locales a acelerar los planes para prohibir el nado en esa zona. La víctima fue identificada como Abhigyan Patel y su caso se suma a una serie de incidentes similares que ocurrieron en este sector, conocido por sus peligrosas corrientes y bruscos cambios de profundidad.

La playa de Florida que busca prohibir nadar en sus aguas

Bean Point está ubicada en el extremo norte de Anna Maria Island, donde se encuentran las aguas de la Bahía de Tampa con las del Golfo de México. Esa confluencia, sumada a la cercanía con un canal de navegación profundo, genera corrientes de gran fuerza capaces de arrastrar incluso a nadadores experimentados.

Los residentes locales conocen estos riesgos, pero muchos turistas no reciben advertencias claras al llegar a la playa. Esto explica en parte por qué la mayoría de las víctimas de ahogamiento y rescates en la zona son visitantes. Patel no fue la excepción: perdió la vida al ser sorprendido por las corrientes mientras nadaba en un área que parece tranquila a simple vista, pero que tiene un oleaje irregular.

En los últimos meses se habían registrado varios incidentes similares. A fines de agosto, un hombre murió luego de intentar salvar a su hijo de una corriente en el mismo lugar. El fallecimiento de Patel pocas semanas después impulsó a las autoridades a instalar de inmediato carteles de “No nadar”, como medida de emergencia.

Hacia una prohibición permanente del nado en Bean Point

El alcalde de Anna Maria, Mark Short, confirmó que la ciudad trabaja junto al condado de Manatee para establecer un área de no nado permanente en Bean Point. Según adelantó, abarcará desde el acceso de Fern Street hasta más allá del acceso de North Bay Boulevard.

“Las corrientes en esta área son extremadamente peligrosas, y la profundidad del agua cae de forma considerable apenas a unos metros de la orilla”, señaló Short al Bradenton Herald. También recordó que en el extremo sur de la isla, en Longboat Pass, ya existe una restricción similar por motivos de seguridad.

El Departamento del Sheriff del Condado de Manatee colabora en la implementación del plan. Por ahora, los agentes se enfocan en patrullar la zona y advertir a los visitantes sobre los riesgos. Si bien en un futuro podrían aplicarse multas, la prioridad inmediata es educar a los turistas sobre los peligros del lugar.

“La seguridad es nuestra principal preocupación. Con estas muertes y rescates, no podemos esperar más para actuar”, confirmó Short.