La policía de Los Ángeles encuentra un cadáver en descomposición en el Tesla de un cantante: "Fueron alertados por el olor"

El cadáver fue hallado en el auto del cantante D4vd Instagram @d4vddd

La Policía de Los Ángeles encontró un cadáver en descomposición en un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd. Los agentes fueron alertados por el fuerte olor que salía del vehículo. La noticia generó conmoción en Hollywood, y la investigación está en curso.

Hallan un cadáver en el auto de D4vd en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles informó que el lunes 8 de septiembre recibieron una denuncia por un fuerte olor en un corralón ubicado en N. Mansfield Ave., en Hollywood. Al inspeccionar un Tesla que había sido remolcado días antes, los agentes encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa plástica en el maletero delantero.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que debido al nivel de descomposición no fue posible identificar de inmediato a la víctima ni determinar su género. El caso fue clasificado oficialmente como una investigación de muerte.

El auto es un Tesla 2023 con matrícula de Texas, y está registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. El joven se encuentra actualmente de gira mundial. El vehículo había sido remolcado desde Hollywood Hills tras permanecer abandonado por cinco días.

D4vd es un músico de 20 años con millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a temas como “Romantic Homicide” y “Here With Me”. Según medios locales, el artista se presentó el domingo en Madison, Wisconsin. Hasta el momento no hizo comentarios sobre lo sucedido.

Lo que se sabe hasta ahora sobre el caso

Las autoridades investigan cómo llegó el cuerpo al interior del vehículo y durante cuánto tiempo permaneció allí.