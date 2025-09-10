La crema coreana para pieles secas con ácido salicílico que Target vende en Estados Unidos por menos de 20 dólares

La Seoul Ceuticals Korean Skin Care Turmeric Cream es una crema coreana que está disponible de manera exclusiva en la web de Target en Estados Unidos. Con un precio de 19 dólares, es una opción accesible dentro del segmento de productos K-beauty, conocido por fórmulas innovadoras que combinan ingredientes naturales y tecnología cosmética. El producto apunta a mejorar la hidratación, la luminosidad y la uniformidad del rostro, sin necesidad de gastar de más.

La crema coreana que Target vende en Estados Unidos

La crema se destaca por tener activos como ácido salicílico, glicólico e hialurónico, que ofrecen una exfoliación suave mientras rehidratan y suavizan la piel. A eso se suma la acción antioxidante de la cúrcuma, junto con la manteca de karité, el aloe vera y la vitamina B5, que refuerzan la nutrición y ayudan a mejorar la elasticidad.

De acuerdo con la descripción del producto, el objetivo es aportar un brillo natural, disminuir la opacidad y suavizar líneas de expresión. Además, la crema es 99% natural y 72% orgánica, sin parabenos, vegana y cruelty free, lo que la hace compatible con diferentes rutinas de cuidado facial.

El fabricante asegura que, con un uso regular, los resultados visibles se notan en la textura y en el tono de la piel.

La crema coreana que Target vende a 19 dólares Target

Lo que dicen las clientas que ya la probaron

En la web de Target, varias usuarias destacan la relación entre precio y calidad. Una compradora escribió: “Es rica y ligera al mismo tiempo, no me generó ninguna reacción rara y mi piel se ve mucho mejor. Volvería a comprarla”.

“En mi caso, además de controlar el acné, me dejó la piel más luminosa y con un tono más parejo”, escribió en otra clienta.