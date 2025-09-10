La Casa Blanca comparte un perturbador meme sobre un migrante ilegal: "¡WTF! Quizás los Labubus sean demoníacos"

Donald Trump junto al meme compartido por todas las redes oficiales de la Casa Blanca. The White House

La Casa Blanca sorprendió a todos en Estados Unidos después de difundir un perturbador meme que mezcla la imagen de un migrante ilegal detenido como si fuera un Labubu, los peluches de virales del 2025. El contenido, publicado en la cuenta oficial de X, generó una ola de críticas y comentarios divididos en redes sociales.

¿Qué mostró el perturbador meme de la Casa Blanca?

La publicación incluyó una caja tipo coleccionable de los muñecos Labubus bajo el título “Deported Edition Labubu”, donde se observa una caricatura de un hombre esposado, sonriendo, junto a la lista:

Depredador sexual

Migrante ilegal

Arrestado por ICE

En letras grandes y llamativas, al pie de la ilustración, puede leerse “Deportado”.

El mensaje estaba acompañado por un texto oficial de la Casa Blanca que dice“WTF. Quizás los Labubus sean demoníacos”, seguido de un emoji de un demonio de color rojo.

Capturas de los post compartidos por la Casa Blanca. The White House

Los Labubus nacieron en 2015 de la mano del artista hongkonés Kasing Lung, quien los diseñó como parte de su serie “The Monsters” inspirada en los duendes del folclore europeo. Estos muñecos se volvieron populares a nivel mundial tras la colaboración con la empresa Pop Mart en 2019.

Aunque oficialmente son simples juguetes, una leyenda urbana difundida por fans los relaciona con el demonio mesopotámico Pazuzu, lo que alimentó la idea de que podían tener un lado “oscuro” y calificarlos como “demoníacos”.

Reacciones en Instagram al meme de los Labubus

El meme publicado por la Casa Blanca hace referencia al arresto de Cristian Soto-Galeano, un ciudadano guatemalteco con antecedentes por conducta indecente con un menor y detenido en Nueva Orleans por agentes de ICE.

La publicación desató polémica inmediatamente, ya que, a pesar de los antecedentes del migrante ilegal, la gente mostró desaprobación por la burla.

En la cuenta oficial de Instagram, un usuario identificado como @nrspain escribió “¿Es este un sitio falso? Es tan inmaduro. No puede ser la cuenta oficial de la Casa Blanca”. Otro usuario, @timfullerton, reclamó: “En serio, ¿qué les pasa?”. También @rachaelbarlevav expresó: “No puedo creer que la Casa Blanca esté publicando este contenido basura. Es vergonzoso y una locura”.

Por el contrario, hubo quienes celebraron el tono irreverente de la publicación y la mofa al enanismo del ciudadano guatemalteco. La usuaria @ilanarenee_ afirmó: “Me encanta esta cuenta”. A su vez, @cali.maga.barbie comentó: “Dios mío, estoy muerta 😂😂😂 esta cuenta es épica @whitehouse”. Finalmente, @jonasviereck agregó: “Amo tanto esta cuenta”.