El ICE empieza el megaoperativo "Midway Blitz" en Chicago, lo que podría afectar a miles de migrantes

La administración de Donald Trump confirmó el inicio del megaoperativo Midway Blitz en Chicago. Con esta medida, el gobierno de Estados Unidos busca reforzar la seguridad local a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, esta acción podría afectar a miles de migrantes, lo que genera preocupación en los habitantes de la región.

¿Qué significa el megaoperativo Midway Blitz de ICE en Chicago?

Un portavoz de la Casa Blanca señaló a ABC News que el ICE desplegará el megaoperativo Midway Blitz con la promesa de “hacer que las comunidades de Illinois sean más seguras” mediante el arresto y deportación de “peligrosos criminales inmigrantes ilegales”.

La portavoz Abigail Jackson declaró: “Por años, los políticos demócratas miraron hacia otro lado mientras los criminales ilegales aterrorizaban a las comunidades estadounidenses. No más. La Administración Trump está comprometida a arrestar y deportar a estos criminales peligrosos, y la Operación Midway Blitz, en honor a Katie Abraham, hará que las comunidades de Illinois sean más seguras”.

Asimismo, el gobernador de Illinois, JB Pritzker le respondió a Donald Trump directamente sobre el tema y dijo:""Quiero ayudar a la gente, no hacerle daño", dice el hombre que acaba de amenazar a una ciudad estadounidense con el Departamento de Guerra".

"I want to help people, not hurt them,” says the guy who just threatened an American city with the Department of War. pic.twitter.com/sPE2lRrGlG — JB Pritzker (@JBPritzker) September 8, 2025

Por qué puede afectar a miles de migrantes en Estados Unidos

Aunque el comunicado oficial asegura que la medida se concentra en individuos con antecedentes criminales, no se aclaró si habrá despliegue de la Guardia Nacional o presencia militar en Chicago, punto clave señalado por ABC News.

Esto alimenta la incertidumbre entre la comunidad migrante, ya que el operativo podría afectar directamente a miles de migrantes que temen redadas masivas y deportaciones. Asimismo, las autoridades estatales de Illinois dijeron no haber recibido información detallada sobre el operativo.