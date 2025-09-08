Malas noticias para Ron DeSantis: los educadores de Florida no quieren trabajar en el estado por esta razón

Los resultados de una encuesta reciente llamada “Faculty in the South” confirman un problema serio para el gobernador Ron DeSantis en Florida. Además de que una parte importante de los profesores ya se ha ido a buscar empleo en otro estado, los expertos advierten que existe una razón específica para que quieran dejar de trabajar en las universidades locales.

Un tercio de los profesores de Florida buscan empleo fuera del estado

De acuerdo con Florida Phoenix, el estudio reciente hecho con varias conferencias de la American Association of University Professors (AAUP) indica que, desde 2023, un tercio de los profesores de Florida ya ha presentado solicitudes de trabajo en otro estado. La misma proporción aseguró que planea hacerlo en el próximo ciclo de contrataciones.

Los participantes de la encuesta señalaron factores como el alto costo de vida, los cambios en la política universitaria y la revisión de la permanencia laboral.

Un docente de un colegio comunitario público comentó al respecto que “El gobernador de Florida amenaza a cada paso con retirar fondos, por eso las administraciones universitarias no se enfrentan a él. Ya no tengo motivación ni creatividad para mejorar mis cursos”.

La razón que frena a los educadores en Florida

Los profesores encuestados advirtieron que la vigilancia constante sobre la educación genera un clima de miedo. Una académica floridana reconoció también que “Los estudiantes reportan cualquier discusión de clase que no les guste directamente a la oficina del gobernador. Todos tienen miedo todo el tiempo”.

El estudio Faculty in the South mostró que profesores en Florida ya no recomiendan trabajar en el estado. Freepik

Otros testimonios relatan también episodios de ansiedad y autocensura. Por ejemplo, un investigador declaró que “La mayoría de los cursos que he dictado por décadas ahora violan mandatos del estado y de la universidad”.

Otro añadió: “Vivo con la preocupación de que el contenido de mis clases sea marcado como DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) por ser historiador del Caribe”.

El 34 %, dijo que las autoridades académicas revisaron sus programas de estudio, una cifra mucho más alta que en otros estados del sur. Además, el 71 % confesó que no recomendaría a un recién graduado buscar empleo en Florida.

Las conclusiones del reporte citado por Florida Phoenix muestran que los cambios impulsados por Ron DeSantis en la educación superior han desatado incertidumbre y provocado que muchos educadores consideren mudarse para seguir trabajando en condiciones más seguras.

La encuesta incluyó alrededor de 200 respuestas de profesores de Florida entre las casi 4000 respuestas de los estados de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.