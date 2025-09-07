El pequeño restaurante de Miami que reúne a la comunidad cubana en EEUU por su rica gastronomía e identidad cultural

El restaurante cuenta con más de 50 años de existencia en Little Havana.

Ubicado en el corazón de Little Havana, en Miami, se encuentra Versailles, un restaurante que desde hace más de cinco décadas se ha convertido en punto de encuentro para la comunidad cubana en Estados Unidos. Más que un lugar para comer, es un símbolo cultural donde el aroma del café fuerte, las pláticas políticas y la nostalgia de la isla se entrelazan cada día en un ambiente único.

Un ícono de la cultura cubana en Miami

Fundado en 1971, Versailles ha sido descrito como “la embajada no oficial del exilio cubano”. Aquí se celebran triunfos deportivos, se comentan noticias políticas y se mantiene viva la tradición gastronómica de la isla.

Su menú refleja esa identidad con platos clásicos como:

Ropa vieja

Lechón asado

Croquetas

Café cubano servido en ventanitas

El restaurante es también un espacio cargado de simbolismo: paredes adornadas con espejos y lámparas de cristal, largas filas para el café de la tarde y un murmullo constante de conversaciones en español. Para muchos visitantes, comer en Versailles significa acercarse a la esencia de Cuba sin salir de Miami.

Lo que hace especial a Versailles

Más de 50 años de historia como referente cultural del exilio cubano.

Menú con clásicos de la gastronomía cubana como ropa vieja, vaca frita y pastelitos.

Cafetería al aire libre con “ventanita” donde se sirve café cubano y pastelitos.

Ambiente familiar que combina tradición , comunidad e identidad política.

Ubicación estratégica en la Calle Ocho, el corazón de Little Havana.

Versailles no es solo un restaurante: es también un foro social y político. En su cafetería al aire libre se concentran debates, entrevistas y hasta manifestaciones, convirtiéndolo en un termómetro de la comunidad cubana en Miami. Muchos viajeros que visitan Little Havana lo consideran una parada obligatoria, no solo para probar su menú, sino para comprender de cerca la historia de los exiliados.

Qué más visitar cerca de Versailles

Quienes llegan a Versailles pueden aprovechar su ubicación en la Calle Ocho para recorrer lugares icónicos como el Parque Máximo Gómez (Domino Park), donde se reúnen los veteranos del barrio a jugar dominó y conversar sobre política. También se puede visitar el Cuban Memorial Boulevard Park, un espacio con monumentos que honran a figuras históricas de Cuba, o disfrutar de música en vivo y arte en las galerías cercanas.

A pocas calles se encuentra el Tower Theater, un cine histórico que exhibe producciones independientes y latinas, y que es otro de los pilares culturales de Little Havana. Todo este entorno convierte la visita en una experiencia completa: gastronomía, historia, arte y comunidad se encuentran en un mismo barrio, con Versailles como epicentro del orgullo cubano en Miami.