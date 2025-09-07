Un padre de Colorado se reúne con sus hijos luego de ser detenido por el ICE: "Estamos aliviados de estar juntos otra vez"

Un padre inmigrante de Colorado recuperó la libertad tras pasar varias semanas detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Al salir del centro de detención Aurora, en Denver, lo primero que hizo fue ir a reencontrarse con su esposa e ir a sorprender a sus hijos

¿Qué pasó con este padre inmigrante en Estados Unidos?

Dale Heath, un padre de familia originario de Inglaterra, salió en libertad tras estar detenido varias semanas en el centro de detención de Aurora, en Estados Unidos, después de que un juez cancelara su proceso de deportación.

Su primera acción fue ir a la escuela a dar la sorpresa a sus hijos, quienes llevaban semanas sin verlo. “Estamos aliviados de estar juntos otra vez”, aseguró su esposa Kelli Heath.

De acuerdo con 9News, Heath había sido detenido en agosto por antecedentes relacionados con posesión de marihuana ocurridos hace más de veinte años en Texas, cuando tenía apenas 18 años. A pesar de que desde entonces no había tenido nuevos problemas con la ley, su residencia permanente quedó en revisión y durante cuatro años solo pudo vivir con permisos temporales.

El reencuentro con su familia en Colorado

La esposa relató que el día de la detención todo comenzó como una visita rutinaria para renovar documentos migratorios, pero horas más tarde recibió la llamada desde el centro de detención del ICE en Aurora. Durante ese mes, ella debió sostener el hogar, la pequeña empresa familiar y el inicio de clases de los niños de 9 y 12 años, sin la presencia del padre.

Dale Heath llegó a Estados Unidos en 1991 y lleva más de tres décadas en Colorado. Sin embargo, en 2022, agentes de Aduanas le retiraron la green card durante un viaje y lo colocaron en proceso de deportación. La familia señaló que, a pesar de los viejos cargos, Heath renovó su residencia varias veces y pasó verificaciones de seguridad para colaborar como entrenador de fútbol infantil.

Ahora, tras recuperar la libertad, Heath inició el trámite para restituir su tarjeta de residencia permanente. Su esposa, que fue compartiendo el caso de su esposo en redes sociales, recalcó que lo más importante es que la familia volvió a estar unida y que sus hijos “finalmente podrán relajarse ahora que papá está en casa”.