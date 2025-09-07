El moderno ventilador de pie con control remoto que Walmart EEUU tiene en oferta con un descuento de 275 dólares

El moderno ventilador de pie con control remoto de la marca Dreo bajó su precio en línea con un impresionante descuento de 275 dólares. Este producto, que actualmente está en los carritos de más de 200 personas en Walmart Estados Unidos, está diseñado para refrescar espacios amplios con un estilo práctico y silencioso.

¿Cuánto cuesta este ventilador que está en oferta en Walmart EEUU?

Según la información publicada por la web de Walmart, el ventilador de pie con control remoto Dreo pasó de costar 359.99 dólares a tan solo 84.99 dólares, lo que nos da un impresionante descuento de 275 dólares.

Además, la compra incluye envío gratis y la posibilidad de devolución sin costo dentro de los 90 días posteriores a la operación.

Captura del producto. Walmart

Con más de 700 reseñas y una calificación promedio de 4.4 estrellas, este ventilador de pie con control remoto aparece en la sección de productos populares dentro de Walmart.

Características destacadas del moderno ventilador a control remoto

Este modelo combina varias funciones en un solo equipo:

Ocho velocidades de aire

Tres modos distintos (Normal, Automático y Turbo)

Oscilación horizontal de 120° y ajuste vertical manual de 120°

Alcance de hasta 80 pies de circulación de aire

El fabricante destaca su capacidad de mover aire con apenas 23 dB de ruido, ideal para dormitorios u oficinas.

Además del control remoto, este ventilador de pie moderno integra un motor DC que aumenta en 30% el flujo de aire y reduce hasta un 40% el consumo de energía. Entre sus beneficios resaltan: