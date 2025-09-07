Dos bomberos de Fort Worth resultan heridos en un incendio: "Lo único que importa es poner a salvo tus compañeros"

Departamento de Bomberos de Fort Worth en el lugar de los hechos. FWFD - Glenn E. Ellman

Un operativo contra incendios en el vecindario Near Southside de Fort Worth, Texas, terminó con dos bomberos heridos luego del colapso de un garaje en llamas. El hecho movilizó a casi 20 dotaciones de bomberos y demostró el riesgo habitual al que se enfrentan quienes buscan proteger a sus compañeros.

Dos bomberos heridos en un incendio en Fort Worth

De acuerdo con información publicada por el medio de Estados Unidos especializado en incendios, Firehouse, la alarma comenzó a las 10:51 de la mañana, cuando la unidad Engine 11 recibió el reporte. Minutos después, al ingresar al garaje afectado, el techo se desplomó de forma repentina a las 10:58, atrapando a un miembro bajo una viga.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth, Craig Trojacek, detalló que “si ese auto no hubiera estado en el garaje, habría sido una historia totalmente distinta”, ya que el vehículo sostuvo parte de la estructura caída.

Departamento de Bomberos de Fort Worth auxiliando a uno de su miembros. FWFD - Glenn E. Ellman

Los rescatistas lograron liberar al bombero atrapado en apenas dos minutos tras la activación del código de emergencia mayday. Fue trasladado en helicóptero a un hospital de Dallas, donde se reportó estable. Otro bombero que participó en el rescate también resultó herido y fue llevado a un centro médico local, igualmente en condición estable.

“Lo único que importa es poner a salvo tus compañeros”

Trojacek explicó a Firehouse que en situaciones críticas la prioridad cambia por completo: “Cuando entras en el fuego y escuchas esas tres palabras, mayday, mayday, mayday, todo cambia. Lo único que importa es poner a salvo a tus compañeros”.

Mientras se atendía a los lesionados, otras cuadrillas de bomberos combatieron las llamas que habían alcanzado la vivienda adjunta.

Fotografía del Departamento de Bomberos de Fort Worth. FWFD - Glenn E. Ellman

Por la intensidad del incendio, los mandos ordenaron retirar a los equipos para reorganizar el ataque con escaleras aéreas y múltiples líneas de agua, hasta contener la propagación por los techos y espacios ocultos.