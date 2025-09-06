EEUU anuncia la restricción de la visa a estos ciudadanos centroamericanos: "No serán elegibles para entrar al país"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Mandel Ngan Reuters

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra ciudadanos centroamericanos. Según Washington, es para quienes habrían actuado deliberadamente en nombre del Partido Comunista Chino (PCCh) e intentado destruir el Estado de derecho en la región. Quien informó la decisión fue el secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida de Estados Unidos para las visas de ciudadanos centroamericanos

Rubio explicó que los afectados, junto con sus familiares inmediatos, no serán elegibles para ingresar a territorio estadounidense. La política permitirá limitar las visas a quienes:

Dirijan o autoricen acciones en favor del PCCh

Financien o respalden de manera significativa esas actividades

Realicen prácticas que, a juicio de Washington, debiliten el estado de derecho en Centroamérica

La rivalidad entre Estados Unidos y China se intensificó en los últimos años por temas como comercio, ciberseguridad, propiedad intelectual, espionaje, TikTok y la situación en Hong Kong y Taiwán.

Reacciones de la decisión

Hasta el momento, la Embajada de China en Washington no respondió al anuncio. Rubio aseguró que la medida busca proteger la estabilidad democrática y enviar un mensaje claro a quienes colaboren con intereses extranjeros que perjudiquen el orden institucional en Centroamérica.