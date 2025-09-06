Alerta en Nueva Jersey: un centro comercial es demandado por vender estos artículos los domingos

Un reconocido centro comercial en Nueva Jersey enfrenta una demanda por presuntamente incumplir la ley que prohíbe la venta de ciertos artículos los domingos. Autoridades locales aseguran que el American Dream, ubicado en East Rutherford, abrió ciertas tiendas los domingos pese a que la norma lleva más de cuatro décadas vigente, según explicó USA Today.

¿Qué artículos no se pueden vender los domingos en Nueva Jersey?

De acuerdo con la demanda, el American Dream habría ofrecido ropa, muebles, electrodomésticos y materiales de construcción los días domingo, lo que constituiría una violación directa de las conocidas “blue laws”.

Estas normas, respaldadas por los residentes del condado de Bergen desde 1980, establecen que los comercios deben mantener cerrada la venta de estos productos específicos ese día.

American Dream en New Jersey. Mohamed khaled33 - Wikimedia Commons

El alcalde de Paramus (ciudad de Bergen), Christopher DiPiazza, y el concejo municipal aseguraron en la presentación judicial que los negocios del complejo “han violado la ley cientos, si no miles de veces desde enero de este año”.

¿Qué dijeron los dueños del centro comercial demandado?

Los representantes del American Dream calificaron la acción legal como “un truco político sin fundamento”. Sin embargo, funcionarios del condado remarcaron que la demanda busca garantizar equidad entre los comercios que sí cumplen con la normativa.

Jim Tedesco, Ejecutivo del Condado de Bergen, explicó a USA Today que respeta estas leyes porque protegen la calidad de vida de los residentes y permiten a los trabajadores del comercio tener un descanso.

“Cuando American Dream se preparaba para abrir, sus operadores me aseguraron que cumplirían con el cierre dominical. Rompieron esa promesa”, sostuvo.

El caso quedó radicado en la Corte Superior de Nueva Jersey y podría implicar multas o cierres para los locales reincidentes.