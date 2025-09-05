Una cajera de Walmart fue brutalmente atacada por un grupo de clientes en Indiana: "¿Dónde está, perra?" YouTube

Una empleada de Walmart en Indianápolis fue atacada por un grupo de mujeres dentro de la tienda, en un episodio de violencia que quedó grabado en video y luego se viralizó en redes sociales. La trabajadora, identificada como Tikerra Hicks, denunció que fue emboscada mientras cumplía su jornada laboral.

Ataque violento a una cajera dentro de Walmart

El hecho ocurrió en la línea de cajas, cuando una mujer vestida de negro sujetó a la cajera mientras otras dos la golpeaban. Una de ellas, con camiseta rosa, la atacó con múltiples puñetazos mientras otra persona la pisaba en el suelo. En medio de la pelea, otra joven se sumó y le dio una patada a la empleada.

En el video que se viralizó rápidamente, también se escucha a otra persona gritar: "¿Dónde está él, perra?".

Testigos intentaron separar a las agresoras, pero la situación se descontroló. Incluso cuando la trabajadora fue puesta de pie por compañeros, los atacantes continuaron con los golpes e insultos.

La presunta causa de la golpiza

De acuerdo con testigos, el ataque estaría vinculado a un caso de abuso sexual en el que, supuestamente, un amigo de la trabajadora estaba señalado. Los familiares de la denunciante habrían irrumpido en el local buscando a Hicks, a quien responsabilizaron por su cercanía con el acusado.

La empleada negó cualquier vínculo con el hecho: “Eso no tiene nada que ver conmigo. No estuve ahí ni para protegerlo ni para defenderlo”, declaró a medios locales.

Reacciones y medidas de Walmart