USCIS anuncia cambios en los métodos de pago de los trámites migratorios: "Podría rechazar la solicitud si la transacción es denegada"

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció modificaciones en los métodos de pago de sus trámites migratorios. A partir del 28 de octubre, ya no se podrán usar cheques ni giros postales, y los solicitantes deberán optar por pagos digitales, como transferencias directas desde cuentas bancarias en EEUU o mediante tarjeta de crédito con el formulario G-1450. El cambio busca agilizar los procesos y reducir riesgos de fraude o pérdida de fondos.

¿Por qué USCIS cambia los métodos de pago?

Según la agencia, más del 90% de los pagos se realizan actualmente con cheques o giros, lo que retrasa el procesamiento y exige mayor uso de personal. Con el nuevo sistema de débito directo, USCIS espera que los trámites avancen con mayor rapidez y que los riesgos asociados a los métodos tradicionales disminuyan.

Sin embargo, un vocero advirtió que las solicitudes podrían ser rechazadas si la transacción es denegada por falta de fondos en la cuenta.

Impacto en solicitantes y abogados migratorios

Expertos advierten que la transición no será igual de sencilla para todos. El abogado Daniel Stephen Larson señaló en una publicación de LinkedIn que las personas mayores y quienes no tienen cuentas bancarias en EEUU serán los más afectados, ya que muchos están acostumbrados a pagar con cheque. En esos casos, podrían recurrir a tarjetas prepagadas o a la autorización de transacciones electrónicas.

Por su parte, la abogada Emily Sumner consideró positivo el giro hacia la modernización, pero advirtió sobre problemas de seguridad, ya que algunos trámites aún no se presentan de manera digital y requieren datos sensibles en formularios de papel.

USCIS indicó que la medida responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impulsa la transición hacia pagos digitales en la administración pública.