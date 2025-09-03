Alerta: ICE comienza una fuerte ofensiva en sus operaciones contra padres de niños inmigrantes

En el proceso ya se han llevado a cabo diversos arrestos de padres de niños inmigrantes. Gonzalo Höhr Acción contra el hambre

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos, bajo la dura administración migratoria del presidente Donald Trump, al implementar un nuevo requisito que afecta directamente a padres y patrocinadores de menores inmigrantes que cruzaron solos la frontera hacia Estados Unidos.

Entrevistas presenciales obligatorias

De acuerdo con información de Associated Press, la administración federal ahora exige que los padres que buscan reunirse con sus hijos se presenten en persona a entrevistas presenciales. Según instancias federales, como ICE y otras agencias, la intención de esta normativa es interrogar a los solicitantes como parte del proceso de verificación de identidad y patrocinio.

Aunque este proceso no es nuevo, ya que solía realizarse mediante envío de documentos, la nueva directiva ha comenzado a provocar temor entre las familias y retrasos en la reunificación de cientos de menores que permanecen bajo custodia federal, debido a la “doble intención” de estas operaciones: arrestar a padres con un estatus migratorio irregular.

Reportes indican que algunos padres ya han sido detenidos en el marco de estas entrevistas, un hecho que refuerza la percepción de que la medida constituye una ofensiva fuerte contra la comunidad migrante.

Expertos legales advierten que este escenario puede dejar a muchos niños en una situación de mayor vulnerabilidad si sus patrocinadores son arrestados durante el proceso.

Del correo a la presencialidad: un giro con doble intención

Según AP, hasta hace poco, los trámites de reunificación familiar podían completarse a través de envíos de documentos por correo o plataformas en línea, lo que ofrecía a los padres cierta seguridad.

Sin embargo, la exigencia de entrevistas presenciales cambia radicalmente la dinámica. Según Associated Press, esta transición no solo busca reforzar los controles de identidad, sino también ampliar la capacidad de ICE de obtener información directa sobre la situación migratoria de los padres.

Expertos migratorios citados por AP sostienen que la medida tiene una "doble intención". Por un lado, pretende dar mayor formalidad al proceso de verificación; por otro, abre la puerta para que ICE pueda aprehender a padres indocumentados que acuden al llamado oficial.

De acuerdo con defensores legales, este tipo de acciones disuaden a muchos padres de presentarse, lo que prolonga la separación familiar y puede dejar a niños por más tiempo bajo custodia gubernamental. La consecuencia práctica, advierten, es que la reunificación se vuelve más difícil y riesgosa para quienes intentan cumplir con el proceso.

Postura del Gobierno sobre la medida

Ante la serie de declaraciones de expertos y la serie de casos documentados, el Gobierno federal ha defendido dicha medida señalando que las entrevistas presenciales tienen el único objetivo de garantizar la seguridad de los menores y evitar que caigan en manos de personas no aptas para cuidarlos.

No obstante, las organizaciones migratorias critican que esta justificación no responde a la realidad de las detenciones ya ocurridas ni al temor generalizado que provocan las redadas de ICE en este contexto. Para muchos defensores, la acción se interpreta más como un mecanismo de control y disuasión migratoria que como una política de protección infantil.