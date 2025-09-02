La crema hidratante de lujo con algas marinas rojas que se vende en Walmart EEUU a 76 dólares

Mujer joven con corte de pelo afro aplicando crema en su rostro. Freepik - @wayhomestudio

En Walmart EEUU se vende una línea de productos premium exclusiva para el cuidado facial de Kate Somerville. La crema hidratante está elaborada con algas marinas rojas, y promete mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel. Su precio es de 76 dólares y figura entre las opciones mejor valoradas en Estados Unidos dentro de la categoría de cuidado facial en la web del supermercado.

¿Qué ofrece esta crema hidratante premium de algas marinas rojas en Walmart EEUU?

La crema hidratante sin aceite de Kate Somerville destaca por su textura ligera y rápida absorción. Según la tienda oficial de la marca en Walmart EEUU, está diseñada para todo tipo de piel e incluye beneficios clave:

Derivados de aminoácidos que ayudan a suavizar líneas finas y arrugas.

Algas marinas rojas que refuerzan la firmeza y elasticidad.

Tensores con base de algas para tonificar y dar un aspecto más definido.

Esferas absorbentes que equilibran el exceso de grasa y aportan un acabado sin brillo.

El producto viene en una presentación de 1.7 fl oz y cuenta con una calificación de 4.8 estrellas.

Detalles de la crema hidratante premium vendida en Walmart

En la página de la tienda oficial de Kate Somerville en Walmart, se destaca que la fórmula resulta “hidratante, ligera y perfecta para piel grasa”. El sitio también detalla que la crema no contiene parabenos ni fragancias, lo que la hace más adecuada para quienes buscan protección.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Esta compra incluye beneficios adicionales como envío gratis y devoluciones sin costo en 90 días a través de la web de Walmart.