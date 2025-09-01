El spray corporal de Sabrina Carpenter que Walmart vende en Los Ángeles a menos de 10 dólares

El spray corporal Sweet Tooth de Sabrina Carpenter se convirtió en uno de los favoritos de Walmart en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, por tener un aroma duradero y porque cuesta menos de 10 dólares, lo que lo hace una opción ideal para uso diario.

Cómo es la fragancia Sweet Tooth de Sabrina Carpenter que se consigue en Walmart

Este body spray viene en presentación de 8 onzas y combina notas de salida de bergamota espumosa, jengibre confitado y malvavisco de chocolate. En el corazón se encuentran pétalos de jazmín, leche de coco y vainilla de Madagascar, mientras que en la base destacan la madera de cachemira, crema Chantilly y almizcles azucarados.

Su modo de aplicación es sencillo. Según la marca, se recomienda pulverizar sobre la piel limpia y seca, especialmente en puntos de pulso como cuello y muñecas, para mantener la fragancia por más tiempo.

Opiniones de las usuarias

De acuerdo con reseñas publicadas en Walmart, el spray corporal de Sabrina Carpenter es valorado por su aroma dulce, duradero y fresco, sin resultar abrumador. Además, las usuarias destacan que el envase es práctico y elegante.

El precio es 9.88 dólares y tiene devolución sin costo por 90 días.

Sabrina Carpenter y su nuevo álbum

La artista estadounidense, conocida por su carrera como cantante y actriz, incursiona también en el mundo de la belleza con productos que reflejan su estilo juvenil. La semana pasada lanzó su nuevo álbum Man’s Best Friend, lo que aumentó aún más el interés en todo lo relacionado con su marca personal.