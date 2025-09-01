Labor Day 2025 en Estados Unidos: Esto es lo que debes saber si quieres ir hoy a Walmart

El Labor Day 2025 en Estados Unidos se celebra el lunes 1 de septiembre. Este día, varios servicios, tiendas departamentales y dependencias no funcionan, entre ellos bancos, oficinas de correos y la bolsa de valores, los cuales estarán cerrados por el feriado. La jornada rinde homenaje a “los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses”, según el Departamento de Trabajo (DOL). Pese a eso, buena parte de las cadenas minoristas y supermercados estarán abiertos para los compradores.

¿Walmart abre durante Labor Day en Estados Unidos?

Según información recopilada por USA Today, todas las tiendas de Walmart estarán abiertas en el Labor Day 2025. La empresa confirmó que sus sucursales mantendrán sus horarios habituales, de 6 a.m. a 11 p.m. en la mayoría de los casos, lo que permite realizar compras con normalidad durante la fecha.

Otras tiendas abiertas durante Labor Day 2025

Además de Walmart, varias cadenas en Estados Unidos estarán abiertas para los clientes:

Target

Trader Joe’s

Sam’s Club

Meijer

Publix

Aldi

Whole Foods

Food Lion

Winn-Dixie

Lowe’s

Home Depot

TJ Maxx

Macy’s

Nordstrom

Kohl’s

HAPPY LABOR DAY, AMERICA! 🇺🇸 pic.twitter.com/qDXVnSsd4K — U.S. Department of Labor (@USDOL) September 1, 2025

Tiendas cerradas en Labor Day 2025

Aunque la mayoría de los supermercados minoristas abrirán, algunos establecimientos no funcionarán. De acuerdo con la información de USA Today, la cadena Costco mantendrá cerrados sus almacenes durante todo el Labor Day 2025.

Mientras bancos y oficinas públicas permanecen sin actividad, los compradores tienen a disposición a Walmart y a la mayoría de las grandes cadenas de retail para resolver las compras de último momento durante este feriado de Estados Unidos.