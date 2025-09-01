ICE da un sorpresivo giro y confirma que expandirá las redadas migratorias en esta ciudad de Estados Unidos: "Sumaremos más recursos"

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración Trump incrementará la presencia de agentes federales en Chicago y ya pidió apoyo logístico a la Naval Station Great Lakes, a 35 millas de la ciudad. El anuncio llega tras nuevas críticas del presidente a la dirigencia demócrata de Illinois.

ICE expandirá las redadas migratorias en Chicago

Noem dijo en Face the Nation que, aunque ya hay operativos en curso, “se sumarán más recursos” a las acciones de ICE en Chicago. La funcionaria estadounidense evitó dar detalles del tamaño del despliegue, pero confirmó la solicitud de apoyo a la base naval para sostener la operación.

La medida sigue a recientes movilizaciones federales en Washington D.C. y Los Ángeles.

La respuesta de Illinois y Chicago a la decisión de Trump

El gobernador JB Pritzker y el alcalde Brandon Johnson rechazaron el plan y advirtieron que demandarán si la Casa Blanca avanza. Johnson ya firmó una orden que prohíbe a la Policía de Chicago colaborar en patrullajes, retenes o detenciones vinculadas a aplicación civil de leyes migratorias. Ambos sostienen que la criminalidad bajó en la ciudad y aseguran que esta decisión tiene un trasfondo político.

Noem dejó abierta la puerta a un eventual apoyo de la Guardia Nacional, como ocurrió en Los Ángeles, aunque sin confirmar plazos ni alcances.