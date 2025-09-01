ICE

ICE da un sorpresivo giro y confirma que expandirá las redadas migratorias en esta ciudad de Estados Unidos: "Sumaremos más recursos"

El gobierno de Donald Trump anunció que reforzará las operaciones de ICE, en medio de la tensión con las autoridades locales.

Tatiana Cuschnir
Publicada

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración Trump incrementará la presencia de agentes federales en Chicago y ya pidió apoyo logístico a la Naval Station Great Lakes, a 35 millas de la ciudad. El anuncio llega tras nuevas críticas del presidente a la dirigencia demócrata de Illinois.

ICE expandirá las redadas migratorias en Chicago

Noem dijo en Face the Nation que, aunque ya hay operativos en curso, “se sumarán más recursos” a las acciones de ICE en Chicago. La funcionaria estadounidense evitó dar detalles del tamaño del despliegue, pero confirmó la solicitud de apoyo a la base naval para sostener la operación.

La medida sigue a recientes movilizaciones federales en Washington D.C. y Los Ángeles.

La respuesta de Illinois y Chicago a la decisión de Trump

El gobernador JB Pritzker y el alcalde Brandon Johnson rechazaron el plan y advirtieron que demandarán si la Casa Blanca avanza. Johnson ya firmó una orden que prohíbe a la Policía de Chicago colaborar en patrullajes, retenes o detenciones vinculadas a aplicación civil de leyes migratorias. Ambos sostienen que la criminalidad bajó en la ciudad y aseguran que esta decisión tiene un trasfondo político.

Noem dejó abierta la puerta a un eventual apoyo de la Guardia Nacional, como ocurrió en Los Ángeles, aunque sin confirmar plazos ni alcances.