Los exclusivos jeans recomendados por Sofía Vergara: Se venden solo en Walmart por menos de 15 dólares

Los pantalones de jeans recomendados por Sofía Vergara se han convertido en una de las opciones más buscadas en Estados Unidos, gracias a su diseño cómodo, estilo moderno y un precio accesible. Los Sofia Jeans by Sofía Vergara se pueden conseguir de forma exclusiva en Walmart en Estados Unidos.

Sofía Vergara recomienda los jeans en oferta que triunfan en Walmart

Los jeans Melisa de la colección Sofia Jeans by Sofía Vergara son unos pantalones de tiro alto, de estilo acampanados, que tienen un costo 14.99 dólares. Estos jeans están actualmente en oferta, ya que su valor sin descuento es de 24 dólares.

Según la información de Walmart EEUU, este modelo es uno de los más vendidos y cuenta con 4.3 estrellas en más de 500 reseñas.

Estos pantalones están confeccionados con una mezcla de algodón, poliéster, viscosa y elastano, lo que garantiza comodidad y flexibilidad. Además, ofrecen detalles prácticos como cinco bolsillos y una cintura elástica que se adapta al cuerpo sin generar incomodidades.

Disponible en tallas de la 0 a la 28

Entrepierna de 30.5”, 32.5” y 34.5”

Múltiples colores disponibles: Amelia, Twilight, Piedra azul, Azul lavado de los 70's, Aster y negro.

La propia actriz dijo “Probar nuevos estilos puede hacerte sentir más hermosa de lo que nunca imaginaste”. Además, Sofía Vergara añadió: “Mi colección, Sofia Jeans, está inspirada en mi hermosa familia. Conoce a estas mujeres maravillosas”.

Por qué destacan estos jeans de Sofía Vergara

El estilo flare o bota campana del modelo Melisa es una opción versátil que puede combinarse con camisetas o suéteres en distintas temporadas. Su diseño pull-on facilita el uso diario y realza la silueta con un corte clásico y atemporal.

Estos pantalones de jeans son exclusivos de Walmart.com, y pueden ser una alternativa accesible para quienes buscan moda práctica y de calidad por menos de 15 dólares, sin dejar de lado el estilo que caracteriza a Sofía Vergara.