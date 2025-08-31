La isla privada de Florida en Miami Beach que tiene el código postal más caro de Estados Unidos

La isla privada de Florida en Miami Beach que es uno de los lugares más costosos de EEUU Instagram @fisherislandclub

De acuerdo con un estudio de Realtor.com, Fisher Island, en Miami Beach, Florida, se posiciona como el mercado inmobiliario más costoso de Estados Unidos en 2024, con un precio promedio de 11,9 millones de dólares por propiedad.

¿Cuál es el código postal más caro de Estados Unidos que está ubicado en Florida?

Fisher Island, identificada con el código postal 33109, encabeza el ranking de zonas residenciales más caras del país. El valor promedio de venta en esta isla privada supera en 2,8 millones de dólares a Newport Coast, en California, que ocupa el segundo lugar.

Este lujoso lugar desplaza a mercados tradicionales como Beverly Hills o Manhattan y confirma el avance del sur de Florida como destino preferido por compradores de alto poder adquisitivo.

El informe destaca que la isla es accesible únicamente por barco privado o ferry, lo que limita la entrada de visitantes y refuerza la privacidad y exclusividad de la comunidad.

Privacidad, exclusividad y precios en alza

Fisher Island cuenta con menos de 800 familias en una superficie de 87 hectáreas. Sus propiedades superan los 350 metros cuadrados e incluyen marinas privadas, clubes deportivos, campos de golf, spas y restaurantes exclusivos.

La oferta inmobiliaria es muy limitada, con escasos lotes disponibles para nuevas construcciones, lo que impulsa los precios. Según el análisis, este factor, combinado con la creciente llegada de compradores nacionales e internacionales en busca de seguridad y lujo, explica el crecimiento sostenido en los últimos años.

Quiénes viven en la exclusiva isla de Miami Beach

El perfil de los residentes combina familias estadounidenses e internacionales con alto patrimonio, empresarios y celebridades que valoran la privacidad y la exclusividad de este lugar.

Los clubes, escuelas y servicios de la isla están reservados únicamente a residentes.