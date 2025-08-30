Cierra el nuevo bar de Miami Beach al que todos quieren ir: la decisión sorprende a los clientes

El nuevo bar de Miami Beach especializado en mariscos y martinis decidió cerrar de manera temporal, algo que sorprendió a los clientes que ya lo tenían como un lugar fijo para comer en Florida. Fluke Martini & Crudo Bar abrió hace apenas tres meses, pese a que era un sitio al que todos quieren ir.

¿Por qué cierra el nuevo bar de Miami Beach al que todos quieren ir?

El bar Fluke, el cual está dentro del local original de Macchialina, anunció en su cuenta de Instagram que cerrará hasta el 5 de noviembre de 2025.

La medida sorprendió a todos, porque apenas habían pasado tres meses de su apertura en Miami Beach. Según informó Miami New Times, los responsables aclararon: “Gone fishing… We’ll be back on November 5”, es decir, “Nos fuimos a pescar… Volveremos el 5 de noviembre”.

Según Miami New Times, la decisión de pausar actividades no es única en la ciudad. Otros espacios reconocidos, como Lucky Cat de Gordon Ramsay o Torno Subito, han optado por descansos en los meses de menor movimiento turístico en Florida.

La reapertura ya tiene fecha

Aunque el anuncio provocó sorpresa, el equipo detrás de Fluke puso la fecha de reapertura el 5 de noviembre de 2025. Además de prometer regresar en plena temporada alta, las reservas privadas siguen disponibles a través de Macchialina.

El nuevo bar de Miami Beach, ubicado en 820 Alton Rd., apostó por un menú con crudos, ostras y martinis. Ahora, los fanáticos foodies de Miami esperan que la reapertura llegue pronto para poder volver a ir.