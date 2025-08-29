Ola de calor en Florida: Uber ofrece alquilar un coche con piscina en Miami por tiempo limitado

Uber ofrece alquilar un coche con piscina en Miami por tiempo limitado Uber

Una curiosa propuesta llega a Miami para combatir el calor extremo: Uber permitirá a los usuarios de esta ciudad de Florida reservar un camión con piscina incluida por dos horas, con experiencias y beneficios exclusivos.

Cómo funciona la propuesta de Uber en Miami

La iniciativa se activará el 30 y 31 de agosto en Bayside Marketplace y forma parte de una colaboración entre Uber y Turo. A través de la aplicación de Uber, los usuarios podrán reservar de manera gratuita este camión que incluye una piscina instalada en la parte trasera.

Durante la experiencia, los participantes tendrán acceso a:

Asistencia de un "pool boy" para la instalación.

Paletas heladas para refrescarse.

Música ambiente para animar el momento.

Kit de verano con protector solar y accesorios para llevar a casa.

Además, quienes participen recibirán un crédito de 300 dólares aplicable a un próximo alquiler con Turo mediante Uber Rent.

La camioneta con piscina también estará disponible en Los Ángeles

La propuesta no se limita a Florida: Uber confirmó que la experiencia del “pool truck” también estará disponible en Los Ángeles, con reservas gratuitas y por tiempo limitado.

El objetivo, según la empresa, es brindar a los usuarios una alternativa creativa y divertida frente a la ola de calor que afecta a gran parte del país.