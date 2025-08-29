La alcaldesa de Los Ángeles tras un brutal tiroteo en un centro comercial: "Hacemos un llamado a la paz"

Conferencia de prensa de la alcaldesa Karen Bass en respuesta a la administración Trump. Oficina de la alcaldesa Karen Bass

Un brutal tiroteo en un centro comercial en South Los Ángeles dejó cinco personas heridas, lo que generó conmoción en la comunidad. La alcaldesa Karen Bass reaccionó ante el brutal hecho y pidió calma tras la violencia registrada en Estados Unidos.

La alcaldesa Karen Bass pidió paz en Los Ángeles tras el brutal tiroteo

La alcaldesa Karen Bass expresó su indignación y envió un mensaje tras los hechos en la shopping plaza de South Los Ángeles que conmovieron a la ciudad:

“Esto es devastador y no será tolerado. Estoy trabajando con líderes comunitarios y con nuestro jefe de policía para prevenir futuros incidentes”, expresó la mandataria.

“LAPD incrementará su presencia en South LA y los equipos de intervención en violencia están enfocados en reducir tensiones. Juntos, hacemos un llamado a la paz”, aseguró.

Cinco heridos tras el tiroteo en Los Ángeles

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles citado por KTLA, el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. en una plaza comercial ubicada en South Figueroa Street y Manchester Avenue. Entre las víctimas hay cuatro hombres y una mujer de entre 19 y 35 años

Uno de ellos permanece en condición crítica, dos están graves y otro resultó con heridas leves. El quinto afectado llegó por sus propios medios al hospital, aunque no se precisó su estado. Las autoridades indicaron que participaron varios tiradores que escaparon en vehículos y que, por ahora, no se conoce un motivo claro detrás de la agresión.

La Policía de Los Ángeles investiga si el hecho podría estar vinculado a pandillas. Testigos señalaron a KTLA que escucharon ráfagas similares a disparos automáticos en el estacionamiento del mercado donde quedaron tendidos los heridos.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, si tienen información, contacten al LAPD al 1-877-527-3247 o de manera anónima a Crime Stoppers al 1-800-222-8477.