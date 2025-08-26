El restaurante ideal para disfrutar de un auténtico sándwich cubano en Florida de acuerdo con expertos

Este platillo es servido con pan recién horneado de la mítica La Segunda Central Bakery. iStock

En el histórico barrio de Ybor City, Tampa, se encuentra el Columbia Restaurant, un icónico restaurante fundado en 1905 que hoy es el más antiguo de Florida. Con fama por su auténtico sándwich cubano estilo Tampa, este emblemático establecimiento ha ganado elogios de medios expertos y ha puesto el sabor cubano en el corazón culinario del estado.

Una joya centenaria de la cocina hispano-cubana

Fundado por el inmigrante cubano‑español Casimiro Hernández Sr., el Columbia Restaurant no solo es el más longevo de Florida, sino también el restaurante español más grande del mundo, con 15 salones que abarcan un bloque completo y capacidad para 1,700 comensales.

A lo largo de cinco generaciones, la familia Hernández‑Gonzmart ha mantenido viva la herencia gastronómica con recetas tradicionales y una experiencia cultural vibrante.

Su versión del sándwich cubano auténtico estilo Tampa, sin mayonesa ni pavo, pero con salami, jamón, cerdo asado, queso suizo, pepinillos y mostaza, es elaborada con pan cubano horneado por La Segunda Central Bakery, dando como resultado un combo de sabor, historia y textura inigualables.

Cuando los medios elevan un clásico

La excelencia del sándwich cubano del Columbia ha sido reconocida por lectores de Southern Living, quienes lo eligieron como el mejor sándwich cubano de Florida en los premios South’s Best 2024. La revista destacó los ingredientes superiores usados, jamón glaseado con dulzor sutil, carne de cerdo en paleta y el pan distintivo de La Segunda, como elementos clave de su distinción.

Además, esta elección fue reafirmada en un artículo de Southern Living, que describió el restaurante como “más bien un castillo mágico para foodies, cubierto de azulejos españoles, donde todos están invitados al banquete”, resaltando su atmósfera y legado.

Qué hacer en Columbia Restaurant más allá del cubano

Vivir una experiencia arquitectónica e histórica : el restaurante ocupa todo un bloque con mosaicos, fuentes, vitrales y salones que transportan al visitante a otra época.

Disfrutar de un show flamenco en vivo : los fines de semana, el ambiente se enriquece con música y danza tradicional.

Probar otros clásicos del menú: como la famosa ensalada “1905”, preparada frente al comensal, o la sopa de frijoles españoles y flan.

Recomendaciones para visitantes expertos

Visita la sede original en Ybor City para una experiencia auténtica y cultural.

Si te gustan los vinos , disfrutarás de una de las colecciones más extensas de vinos españoles del país, junto con su famosa sangría preparada en mesa.





, disfrutarás de una de las colecciones más extensas de vinos españoles del país, junto con su famosa sangría preparada en mesa. Planea tu salida durante eventos especiales como “1905 Day”, cuando ofrecen precios históricos en su menú.

El Columbia Restaurant no es solo un sitio para comer; es un templo culinario vivo. Su legendario sándwich cubano, respaldado por lectores de Southern Living y los ingredientes tradicionales como el pan de La Segunda y el jamón glaseado, lo consolidan como el restaurante ideal para saborear un auténtico cubano en Florida.