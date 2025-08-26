El pequeño pueblo de Florida "a prueba de huracanes" que sorprende a Estados Unidos Instagram @babrockranch

El pueblo de Babcock Ranch, al sur de Florida, ya alberga a 15 mil residentes y asegura ser el primero de Estados Unidos diseñado “a prueba de huracanes”. Con más de 687 mil paneles solares y un plan urbanístico innovador, este desarrollo urbano promete inspirar a otras regiones del país.

El pueblo de Estados Unidos "a prueba de huracanes"

La construcción de Babcock Ranch comenzó hace una década y ya alcanzó las 5000 viviendas vendidas. El desarrollador Kitson & Partners proyecta llegar a 20.000 hogares y 60.000 habitantes en un área de más de 7200 hectáreas.



Su vicepresidente, Tyler Kitson, destacó que el pueblo resistió tres huracanes recientes de hasta 240 km/h “sin perder Internet, electricidad ni agua”. Además, la localidad dispone de un refugio con capacidad para 1340 personas destinado a apoyar a comunidades cercanas.

Cuál es la clave de la resistencia de este pueblo de Florida

El secreto de Babcock Ranch radica en tres pilares:

Elevación estratégica : las edificaciones se construyen a más de 7 metros sobre el nivel del mar, fuera de zonas de inundación.

Espacios verdes : más de la mitad del territorio son áreas naturales que funcionan como protección contra las tormentas.

Infraestructura reforzada: cada vivienda y negocio debe tener contraventanas, vidrios resistentes a impactos, servicios públicos subterráneos y sistemas de aguas pluviales preparados para emergencias.

Kitson aseguró que el objetivo es que este modelo se replique en otros lugares de Estados Unidos. “Queremos que se copie y se mejore, somos un libro abierto”, señaló.