Un migrante deportado por error es detenido otra vez: "Siempre recuerdo los momentos hermosos con mi familia"

Greenbelt, Maryland, EE. UU.: Nadine Seiler y otros manifestantes asisten a una audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland en Greenbelt, Maryland, el 16 de mayo de 2025, para Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a una prisión de mala reputación en El Salvador debido a un error administrativo de Trump. Europa Press / Carol Guzy

El caso de Kilmar Abrego, un migrante de 30 años, volvió a dar de qué hablar en Estados Unidos. Tras haber sido deportado por error a El Salvador en marzo, fue detenido otra vez este lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) y enfrenta la posibilidad de ser enviado ahora a Uganda, un país con el que no tiene vínculos, según lo informó Reuters.

La situación de Abrego es un símbolo de las duras medidas impulsadas durante la segunda administración de Donald Trump. De acuerdo con Reuters, fue arrestado en una oficina del ICE en Baltimore cuando acudió a una cita programada. Después fue trasladado a un centro de detención en Virginia, mientras una jueza federal bloqueó temporalmente su expulsión.

Abrego ya había sido repatriado a El Salvador por equivocación y, tras cinco meses bajo custodia, regresó en junio al país para enfrentar un proceso judicial en Tennessee. Aunque negó los cargos en su contra, ahora las autoridades intentan enviarlo a Uganda bajo un esquema de “remociones a terceros países”, el cual consiste en expulsiones de migrantes desde un país a otro que no es su lugar de origen.

Greenbelt, Maryland, EE. UU.: Jennifer Vásquez Sura asiste a una audiencia en el caso de su esposo, Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a una megaprisión de mala reputación en El Salvador debido a un error administrativo de Trump. Europa Press / Carol Guzy

"No sabemos si Uganda le permitirá siquiera andar libremente por Kampala o si acabará en una celda de una cárcel ugandesa", explicó Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego.

Durante la audiencia, la jueza expresó preocupación por la falta de garantías de que Abrego no termine preso en Uganda ni devuelto a El Salvador, donde teme persecución. Sus abogados calificaron la estrategia de la administración Trump como un intento de coerción para que cambie su declaración de inocencia.

Abrego habló sobre lo que lo sostiene en medio del proceso: “Cuando estuve detenido siempre recordé los momentos hermosos con mi familia, como ir al parque o brincar en la cama elástica con mis hijos. Esos momentos me darán fuerza y esperanza para seguir luchando”, dijo con la voz entrecortada, según Reuters, en referencia a su esposa y sus hijos, ciudadanos estadounidenses.