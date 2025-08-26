Una aerolínea de Estados Unidos sorprende y cambia las reglas de su política para pasajeros "plus size"

Una aerolínea de Estados Unidos cambia las reglas de su política para pasajeros "plus size" Freepik

Southwest Airlines anunció que a partir del 27 de enero de 2026, los pasajeros que no puedan ajustarse a un solo asiento deberán comprar uno extra al momento de la reserva, bajo condiciones de reembolso mucho más estrictas que las actuales. La aerolínea de Estados Unidos con sede en Dallas elimina así su política inclusiva que permitía asientos adicionales sin costo para viajeros de talla grande.

Fin de una política inclusiva para los pasajeros "plus size"

Southwest era reconocida por su “Customer of Size”, una medida que permitía solicitar un asiento adicional sin costo o con reembolso posterior, aun en vuelos completos. Con el cambio, los viajeros tendrán que adquirir un segundo boleto de manera obligatoria y solo podrán solicitar reembolso si el vuelo no está vendido por completo, las tarifas son equivalentes y el pedido se presenta dentro de los 90 días posteriores al viaje.

La compañía también dejará atrás su histórico sistema de asientos libres y pasará a la asignación previa, además de imponer tarifas por equipaje documentado: 35 dólares por la primera maleta y 45 por la segunda. Con ello, terminará la política “Bags Fly Free” que marcó la identidad de la aerolínea por décadas.

Comparación de esta medida con otras aerolíneas de Estados Unidos

Alaska Airlines : permite reembolso del asiento adicional si hay disponibilidad.

American Airlines : exige la compra anticipada de un segundo asiento, pero sin garantía en el aeropuerto.

Delta : no obliga a comprar extra, pero puede reubicar al pasajero o cambiarlo de vuelo.

United y Frontier: exigen pagar un asiento adicional si el viajero no cabe dentro de los reposabrazos.

El giro de Southwest generó críticas de defensores de pasajeros, que advierten que la medida encarecerá los viajes y pondrá en riesgo la fidelidad de clientes que hasta ahora veían a la aerolínea como una opción más inclusiva.