Hay un nuevo Alligator Alcatraz: Fort Bliss será el centro de detención de ICE más grande de EEUU, lo que afectaría a miles de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una operación de control. U.S. Immigration and Customs Enforcement

El nuevo Alligator Alcatraz no está en Florida, sino en Texas. Se trata de Fort Bliss, una base militar histórica que pasará a convertirse en el centro de detención del ICE más grande del país, con capacidad para recibir a miles de inmigrantes. De acuerdo con información de USA Today, la instalación ya despierta críticas por las comparaciones con los campos de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos.

Fort Bliss se convierte en el mayor centro de detención de ICE

Según los datos oficiales, dentro de la base Fort Bliss, hay un campamento de "tiendas blancas" conocido como Camp East Montana, que costó 1,2 mil millones de dólares y tiene espacio para 5,000 personas. A mediados de agosto, el sitio ya albergaba cerca de 1,000 personas.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que este proyecto forma parte de la estrategia de la administración Trump para acelerar arrestos y deportaciones.

Tricia McLaughlin, vocera de Seguridad Nacional, defendió el plan al afirmar: “Los hechos son que ICE está enfocándose en los peores de los peores, incluidos asesinos, miembros de la MS-13, pedófilos y violadores”.

Sin embargo, cifras del propio Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) reflejan que cerca del 45% de las más de 59,000 personas bajo custodia no tenían antecedentes criminales.

Protestas por el nuevo Alligator Alcatraz

Historiadores y descendientes de japoneses estadounidenses ven paralelos entre la historia de la base y la situación actual. Brian Niiya, director de contenidos de Densho, recordó que Fort Bliss fue parte crucial de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial, donde incluso estuvo preso su abuelo.

“Es importante mirar ese pasado para entender lo que pasa en el presente y lo que podría ocurrir después”, advirtió.

Otros activistas como Mike Ishii, de Tsuru for Solidarity, alertan sobre los operativos de ICE: “Ahora mismo la gente vive con miedo. En 1941 también fue aterrador”, dijo.