Los modernos audífonos con cancelación de ruido que Walmart está rematando en EEUU por solo 19 dólares

Estos audífonos cuentan son ideales para actividades al aire libre. Generada con IA

Tener audio de alta calidad y privacidad en cualquier lugar ya no requiere gastar una fortuna. Walmart lanzó una oferta difícil de igualar: los Aptkdoe Wireless Earbuds, unos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que hoy se consiguen por solo 19 dólares, frente a su precio original de 100 dólares. Un descuento del 81% que ha sorprendido a los compradores por su rendimiento comparable al de marcas premium.

Calidad de sonido y diseño práctico

Estos auriculares ofrecen una experiencia de audio envolvente, con agudos claros, medios definidos y bajos profundos que se mantienen nítidos incluso en canciones con gran carga instrumental. Con un peso ultraligero y tres tamaños de almohadillas intercambiables, se ajustan con comodidad y seguridad, lo que los hace ideales tanto para entrenamientos como para largas jornadas de viaje o trabajo.

Este accesorio cuenta con un sistema de cancelación de ruido para llamadas. Walmart

Gracias a su diseño resistente al agua, se convierten en una opción perfecta para caminatas, playa, gimnasio o incluso un día de lluvia. Además, se conectan automáticamente a cualquier dispositivo con Bluetooth en segundos, evitando configuraciones complicadas.

Batería de larga duración y funciones extra

Con una autonomía de hasta 36 horas de reproducción y carga rápida mediante puerto USB-C, los Aptkdoe Wireless Earbuds aseguran música continua sin preocuparse por el nivel de batería. El estuche cuenta con indicador de carga, lo que permite saber en todo momento cuánta energía queda disponible.

Su micrófono con cancelación de ruido integrado garantiza llamadas claras incluso en entornos ruidosos, como aeropuertos o cafeterías concurridas. Esta función, destacada por varios usuarios, los convierte en una herramienta útil no solo para entretenimiento, sino también para quienes trabajan de manera remota o necesitan atender videollamadas sobre la marcha.

Características destacadas de los Aptkdoe Wireless Earbuds

Descuento del 81% : de 100 a solo 19 dólares en Walmart.

Sonido envolvente con bajos profundos y agudos nítidos.

Diseño ultraligero con tres tamaños de almohadillas incluidas.

Resistencia al agua para entrenamientos y uso al aire libre.

36 horas de batería con carga rápida USB-C.

Micrófono con cancelación de ruido para llamadas claras.

Opiniones de compradores satisfechos

“El sonido es excelente, con bajos potentes y muy buena claridad. Los uso en el gimnasio y no se caen”, comentó un usuario entusiasmado. Otro comprador señaló: “Son tan compactos que ni los sientes. Los cargué una sola vez y después de más de una semana de uso diario apenas bajaron a 94%”.

Con un precio de solo 19 dólares, estos audífonos inalámbricos se han convertido en una de las mejores oportunidades tecnológicas en Walmart. Su combinación de comodidad, resistencia, calidad de sonido y funciones avanzadas hacen de este remate una compra imperdible para quienes buscan rendimiento premium a un costo mínimo.