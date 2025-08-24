El ICE arresta a un inmigrante ilegal de Guatemala con 38 arrestos previos y 15 condenas: "Lo peor de lo peor"

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que el ICE arrestó a un inmigrante ilegal con un historial criminal alarmante de 38 arrestos y 15 condenas. La agencia lo catalogó como “lo peor de lo peor”, dentro de un operativo que busca reforzar la seguridad en el país.

ICE arresta a inmigrante ilegal con 38 arrestos previos y 15 condenas

El detenido fue identificado como Jonatán Monzón-Olivares, originario de Guatemala. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), este hombre acumuló 38 arrestos y 15 condenas, que incluyen agresión sexual, asalto agravado y robo.

Foto del inmigrante ilegal Jonatán Monzón-Olivares. DHS

“Uno de los peores inmigrantes ilegales arrestados por ICE tenía 38 arrestos y 15 condenas, incluidos delitos de agresión sexual, asalto agravado y robo”, declaró la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, quien aseguró que ahora se busca “restaurar la ley y el orden” en Estados Unidos.

Otros arrestos del ICE a criminales peligrosos

El mismo comunicado, titulado como “Lo peor de lo peor”, compartido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) incluyó a otros inmigrantes ilegales con antecedentes graves:

Pedro Carrillo-Miranda (México), condenado por un delito sexual contra un menor.

Lloyd Tinashe HweHwe (Zimbabue), culpable de homicidio por intoxicación.

Trong Ho Luong (Vietnam), sentenciado por fabricar y distribuir cocaína y MDMA.

Lamphay Syvongsa (Laos), con condenas por robo con arma de imitación y posesión ilegal de armas.

"Durante la administración Biden, se permitió que delincuentes extranjeros ilegales en serie aterrorizaran a los estadounidenses, explicó McLaughlin en el citado comunicado."

"Estados Unidos ya no es un refugio seguro para los delincuentes del mundo”, concluyó.