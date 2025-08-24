El ICE arresta a un inmigrante ilegal de Guatemala con 38 arrestos previos y 15 condenas: "Lo peor de lo peor"
El ICE arresta a un inmigrante ilegal en Estados Unidos con 38 arrestos previos y 15 condenas, al que las autoridades calificaron como “lo peor de lo peor”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que el ICE arrestó a un inmigrante ilegal con un historial criminal alarmante de 38 arrestos y 15 condenas. La agencia lo catalogó como “lo peor de lo peor”, dentro de un operativo que busca reforzar la seguridad en el país.
ICE arresta a inmigrante ilegal con 38 arrestos previos y 15 condenas
El detenido fue identificado como Jonatán Monzón-Olivares, originario de Guatemala. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), este hombre acumuló 38 arrestos y 15 condenas, que incluyen agresión sexual, asalto agravado y robo.
“Uno de los peores inmigrantes ilegales arrestados por ICE tenía 38 arrestos y 15 condenas, incluidos delitos de agresión sexual, asalto agravado y robo”, declaró la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, quien aseguró que ahora se busca “restaurar la ley y el orden” en Estados Unidos.
Otros arrestos del ICE a criminales peligrosos
El mismo comunicado, titulado como “Lo peor de lo peor”, compartido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) incluyó a otros inmigrantes ilegales con antecedentes graves:
Pedro Carrillo-Miranda (México), condenado por un delito sexual contra un menor.
Lloyd Tinashe HweHwe (Zimbabue), culpable de homicidio por intoxicación.
Trong Ho Luong (Vietnam), sentenciado por fabricar y distribuir cocaína y MDMA.
Lamphay Syvongsa (Laos), con condenas por robo con arma de imitación y posesión ilegal de armas.
"Durante la administración Biden, se permitió que delincuentes extranjeros ilegales en serie aterrorizaran a los estadounidenses, explicó McLaughlin en el citado comunicado."
"Estados Unidos ya no es un refugio seguro para los delincuentes del mundo”, concluyó.