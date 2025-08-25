El gobierno de Florida remueve un monumento LGBTQ en Orlando: “Mis amigos murieron aquí. Esto es suyo”

El gobierno de Florida remueve un momumento LGBTQ en Orlando: “Mis amigos murieron aquí. Esto es suyo” @andtechdesign - TikTok

La decisión del gobierno de Florida de borrar el monumento LGBTQ en la intersección frente al antiguo club nocturno Pulse, en Orlando, generó una ola de reclamos. Apenas horas después, manifestantes regresaron al sitio para colorear de nuevo el cruce con tiza, en memoria de las víctimas de la masacre.

Gobierno de Florida remueve monumento LGBTQ en Pulse

Según informó WKMG-TV (News 6), las autoridades estatales quitaron el cruce peatonal arcoíris que se había instalado en 2017 como homenaje a las víctimas. Los testigos señalaron que durante la madrugada se cubrió el espacio y, al día siguiente, aparecieron patrullas de la Florida Highway Patrol, que vigilaron con atención a quienes intentaban pintarlo con tizas.

Robby Dodd, uno de los manifestantes, expresó: “Mis amigos murieron aquí. Eso es todo. Este es su memorial. Esto es suyo”. Además, añadió: “Me dijeron dónde podía pintar, me dijeron que podía quedarme en la acera sin meterme en líos, así que me quedo en la acera, pero seguiré pintando”.

“Creo que esto es pura intimidación. De eso se trata. Eso es lo que está pasando aquí. Están intentando intimidar a la gente enviando más y más agentes para que tengan miedo”, dijo Stephanie Vanos, del Condado de Orange.

La representante estatal Anna Eskamani también criticó la medida en redes sociales: “Pensarías que nuestro estado tiene problemas más grandes que resolver, pero NO, a esto han destinado tiempo y dinero público”.

Manifestantes en Orlando desafían la medida y vuelven a pintar el monumento

La presencia de agentes se multiplicó y varios vecinos denunciaron contradicciones en las órdenes policiales, las que, supuestamente, cambiaban según los turnos. Jill Hakemian, residente de Winter Park, aseguró que en pocas horas las reglas fueron modificadas varias veces.

Pese al operativo, varios ciudadanos, entre ellos Chris Blem, regresaron a colorear con tiza. “Es inútil. Va a seguir pasando. Sea hoy, mañana o la próxima semana, siempre habrá alguien aquí alzando la voz”, afirmó.