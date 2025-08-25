Alerta: estos son los estados de Estados Unidos donde el agua potable está más contaminada por químicos

Estos son los estados de Estados Unidos donde el agua potable está más contaminada ChatGPT

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) reveló la magnitud de la contaminación por químicos PFAS en el agua potable de Estados Unidos, con especial impacto en el Este del país. La EPA, a través de la regla UCMR 5, exigió a los sistemas de agua potable realizar pruebas para 29 compuestos de PFAS. En la novena actualización publicada este mes, se comprobó que otros 7 millones de personas están expuestas al consumo de agua contaminada, elevando la cifra total a 172 millones de habitantes afectados, según el Environmental Working Group (EWG).

Más de 170 millones de personas consumen agua contaminada en Estados Unidos

Los PFAS, también conocidos como “químicos eternos” por su resistencia, son un grupo de miles de sustancias que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó como carcinógenos del Grupo 1. Estudios demostraron vínculos con enfermedades de tiroides, daño hepático, debilidad inmunológica y otros problemas graves de salud.

Aunque representan un riesgo, los PFAS siguen presentes en numerosos productos de consumo y en procesos industriales debido a su durabilidad, incluso en correas de relojes inteligentes.

Los estados más afectados por PFAS en el agua potable

El mapa interactivo del EWG muestra más de 3300 sitios contaminados en Estados Unidos, destacando que el Este del país concentra la mayoría de los casos. Las ubicaciones en color celeste indican concentraciones por encima de los límites permitidos por la EPA; en azul oscuro, están por debajo de esos niveles. En morado se identifican bases militares y en naranja otros sitios conocidos de contaminación.

Sin embargo, la EPA advierte que los datos reflejan el nivel más alto registrado y no necesariamente el estado actual de cada red de agua, ya que algunos sistemas cambiaron sus fuentes o comenzaron a aplicar tratamientos.

El mapa interactivo muestra el estado del agua en Estados Unidos EWG

El reto del gobierno de Trump frente a la contaminación

El 28 de abril de 2025, la EPA anunció un conjunto de medidas para enfrentar la crisis de los PFAS, señalando que las acciones se desarrollarían a lo largo de la administración de Donald Trump. No obstante, expertos consideran que aún falta una regulación más amplia sobre el grupo completo de químicos, ya que hoy solo existen límites para algunos compuestos.

Jennifer Freeman, profesora de toxicología en la Universidad de Purdue, advirtió a Newsweek que la exposición ya impacta en la salud de la población desde hace décadas. Al mismo tiempo, destacó que el monitoreo actual permite comprender mejor la magnitud del problema y enfocar los esfuerzos en las regiones más afectadas.