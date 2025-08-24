El suero de L'Oréal con vitamina E y ácido hialurónico que Walmart puso en oferta en EEUU

El suero de L'Oréal con vitamina E y ácido hialurónico ChatGPT

El L'Oréal Paris Age Perfect Renovación Celular Midnight Serum se encuentra en promoción online en Walmart por 27.72 dólares, con un ahorro de 5.25 sobre su precio regular de 32.97. Este tratamiento nocturno está formulado con vitamina E, ácido hialurónico y un complejo antioxidante que ayuda a renovar la piel durante las horas de descanso.

El sérum de L'Oréal promete resultados visibles desde la primera aplicación

De acuerdo con la marca, los beneficios pueden notarse de inmediato:

Tras el primer uso, la piel se siente más fresca y suave.

En una semana, luce más luminosa y con un aspecto rejuvenecido.

Con el tiempo, las arrugas se reducen y la firmeza mejora visiblemente.

El suero es apto para todo tipo y tono de piel, no contiene parabenos ni aceites minerales, no tapa los poros y fue probado por dermatólogos en piel sensible.

El sérum que está en oferta en Walmart Walmart

Opiniones de quienes ya lo probaron en Walmart

En la página de Walmart, el producto tiene muchas reseñas positivas. Una usuaria comentó que tras un mes de uso notó mejoría en sus ojeras y recomendó aplicarlo dos veces al día.

Otra compradora destacó que el suero la mantiene hidratada y que disfruta la sensación ligera que deja en la piel.