Una novela ambientada en Florida causa furor por su desternillante humor: se consigue en Walmart por 4 dólares

Una novela ambientada en Florida, escrita por el reconocido autor Carl Hiaasen, está causando furor en Estados Unidos gracias a su desternillante humor y a un precio que sorprende a los lectores. Se trata de Razor Girl, novela disponible en Walmart por apenas 4 dólares en edición de bolsillo usada.

¿Por qué esta novela ambientada en Florida se volvió tan popular?

Según Penguin Random House, medios como The New York Times destacaron que “Razor Girl cumple con los estándares altísimos de elegancia, locura y humor demoledor”.

Portada del libro. Penguin Random House

Además, NPR Books describió la obra como “oscuramente divertida, descaradamente loca y más floridana que un flamenco comiendo un sándwich cubano mientras canta una canción de Jimmy Buffett”.

The New York Times Book Review, en cambio, mencionó que “En Florida suele hacer demasiado calor para ir muy rápido, pero a Carl Hiaasen, hijo del Estado del Sol, le gusta empezar con buen pie… El secreto es la prosa cómica de alta calidad de Hiaasen, que mantiene todo a la temperatura adecuada. En Florida, hay que saber mantener la calma”.

Dónde conseguir esta novela en Estados Unidos

Existen varias copias disponibles de la edición rústica usada de Razor Girl en Walmart. En la web, el libro está solo 4 dólares dentro de la sección de libros usados, una cifra menor, comparada con el valor del libro nuevo a 18 dólares.

De acuerdo con Penguin Random House, la obra es una de las más destacadas en la carrera de Carl Hiaasen, autor de numerosos bestsellers inspirados en su natal Florida.